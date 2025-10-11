Lasvegasas "Aces" svin uzvaru pār Laksas pārstāvēto "Mercury" un trešo reizi kļūst par WNBA čempioni
Ceturto zaudējumu Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) finālsērijā piektdien savā laukumā piedzīvoja Latvijas basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētā Fīniksas "Mercury" komanda, par WNBA čempioni klūstot Lasvegasas "Aces".
"Mercury" savā laukumā ar 86:97 (21:30, 17:24, 24:22, 24:21) piekāpās Lasvegasas "Aces" komandai un sērijā līdz četrām uzvarām zaudēja ar 0-4.
Laksa šajā spēlē palika uz rezervistu soliņa.
Spēlē mājinieces ne reizi nebija vadībā, "Aces" otrā puslaika sākumā panākot 20 punktu pārsvaru (58:38), bet "Mercury" pēc tam neizdevās pietuvoties rezultātā tuvāk par 70:76 pēdējās ceturtdaļas sākumā.
Mājiniecēm Kalija Kopere sakrāja 30 punktus un sešas atlēkušās bumbas, kā arī sešas personiskās piezīmes, Alisa Tomasa - 17 punktus, 12 atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles, bet vēl trīs basketbolistes guva pa desmit punktiem, Devanai Bonerei tiekot arī pie desmit atlēkušajām bumbām.
Čempionēm Eiža Vilsone sakrāja 31 punktu un deviņas zem groziem izcīnītas bumbas, pa 18 punktiem guva Čelsija Greja un Džekija Janga, kuras kontā arī septiņas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles, bet 12 punktus guva Džūela Loida.
Laksa finālsērijā spēlēja tikai otrajā mačā, nepilnās četrās minūtēs gūstot trīs punktus un izcīnot vienu atlēkušo bumbu.
"Aces" par čempioni kļuva trešo reizi.
Laksai bija iespēja kļūt par otru Latvijas basketbolisti, kas izcīnījusi WNBA čempiones titulu. 2014. gadā ar Fīniksas komandu par čempioni kļuva Anete Jēkabsone-Žogota.
"Mercury" komanda ar Daienu Taurasi sastāvā izcīnīja čempionu titulu 2007., 2009. un 2014. gadā, komandai finālā iekļūstot pirmo reizi kopš 2021. gada. "Aces" ar Eižu Vilsoni priekšgalā par čempioni kļuva 2022. un 2023. gadā.
Pamatturnīrā no četrām savstarpējām spēlēm pirmajā uzvarēja "Mercury", bet nākamajās trīs pārākas bija pretinieces. Pirmais mačs noslēdzās ar sešu punktu starpību, nākamie divi - ar trīs punktu starpību, bet pēdējā "Aces" uzvarēja ar +22.
WNBA debitante Laksa pamatturnīrā 33 mačos vidēji 19 minūtēs guva 5,9 punktus un izcīnīja 1,2 atlēkušās bumbas, tālmetienus realizējot ar 31,7% precizitāti. Līdz finālam "play-off" spēlēs viņa laukumā bija tikai vienā mačā un spēlēja piecas minūtes.