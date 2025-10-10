Šorttreka sezonas pirmajās sacensībās Roberts Krūzbergs iekļūst 1500 metru pusfinālā
Latvijas sportists Roberts Krūzbergs ceturtdien Monreālā, sākot olimpisko sezonu, Pasaules šorttreka tūres pirmajā posmā nodrošināja vietu 1500 metru distances pusfinālā.
1500 metru priekšsacīkstēs Māris Jānis Štermanis finišēja sestais un netika ceturtdaļfinālā. Šo distanci no ceturtdaļfināla sāka Krūzbergs, kuram otrā vieta slidojumā ļāva iekļūt pusfinālā, bet Reinis Bērziņš bija ceturtais un neieguva ceļazīmi uz pusfinālu. Tiesa, Štermanim un Bērziņam vēl priekšā gandarījuma sacensības, kurās, pārvarot divas kārtas, būs iespēja startēt pusfinālā.
500 metru distances pirmajā kārtā Bērziņš savā slidojumā bija otrais un ar rezultātu kvalificējās priekšsacīkstēm, bet Linards Reinis Laizāns citā slidojumā bija trešais. Ar priekšsacīkstēm šo distanci sāka Krūzbergs, kurš finišēja trešais, bet ceturtdaļfinālā iekļuva ar rezultātu.
Gandarījuma sacensību pirmajā kārtā Laizānam rezultāts ļāva turpināt sacensības, bet Bērziņam ar otro vietu citā slidojumā nebija gana, lai tiktu tālāk. Laizāns cīņu par iekļūšanu ceturtdaļfinālā turpinās piektdien. 1000 metros sievietēm Anna Jansone pirmajā kārtā saņēma sodu un neturpināja sacensības.
Piektdien kvalifikācijas kārtu sākumi paredzēti plkst. 16.30 pēc Latvijas laika, bet sestdien un svētdien mači iecerēti no plkst. 20.35. Pasaules tūres sacensības tiešraidē translē "YouTube" kanālā "Skating ISU". Sezonas ievadā no latviešiem tūrē startēs Reinis Bērziņš, Roberts Krūzbergs, Linards Reinis Laizāns, Māris Jānis Šternmanis un Anna Jansone.
Pasaules tūrē notiks četri posmi - otrais no tiem norisināsies nākamnedēļ turpat Monreālā, bet pārējie divi notiks novembrī Gdaņskā un Dordrehtā. Posmos šorttrekisti cīnīsies par ceļazīmēm uz nākamā gada ziemas olimpiskajām spēlēm. 500 un 1000 metros tiks sadalītas 32 kvotas, 1500 metros - 36 kvotas, stafetēs pa astoņām kvotām, bet jauktajā stafetē - 12 kvotas.
Iepriekšējā sezonā Krūzbergs 1000 metros divreiz izcīnīja sudraba medaļas un kopvērtējumā bija trešais, viena otrā vieta viņam bija arī 1500 metros un viena trešā - 500 metros.