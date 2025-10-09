Pēc traumas Rodions Kurucs pirmo reizi šosezon dodas laukumā, viņa "Baskonia" zaudē Eirolīgas mačā
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs, aizvadot pirmo maču šosezon, ceturtdien ULEB Eirolīgas spēlē guva septiņus punktus Vitorijas "Baskonia" zaudējumā, kamēr citā cīņā zaudējumu piedzīvoja Rolands Šmits un Stambulas "Anadolu Efes". "Baskonia" mājās ar 84:86 (14:20, 22:22, 20:29, 28:15) zaudēja Atēnu "Panathinaikos".
Ceturtās ceturtdaļas ievadā mājinieki bija iedzinējos ar -15, taču noslēdzošo desmit minūšu laikā "Baskonia" atspēlējās un četras sekundes līdz pamatlaika beigām panāca neizšķirtu 84:84. Pēc minūtes pārtraukumā viesiem uzvaru izrāva Kendriks Nans, kurš paspēja izpildīt precīzu divu punktu metienu līdz finālsvilpei.
Kurucs spēlēja 13 minūtes un 43 sekundes un realizēja divus no trijiem divu punktu metieniem un trīs soda metienus, kā arī izcēlās statistikā ar četrām atlēkušajām bumbām, vienu kļūdu, nopelnīja divas piezīmes, izprovocēja divus sodus un iekrāja efektivitātes koeficientu septiņi.
Latvietis kreisās kājas plantārā fascīta savainojuma dēļ bija spiests izlaist šā gada Eiropas čempionātu Rīgā. Otrdien Vitorijas komanda paziņoja, ka Kurucs atsācis treniņus kopā ar pārējiem "Baskonia" basketbolistiem.
Viesu uzvaru ar 30 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām sekmēja Nans. "Baskonia" rindās ar 16 punktiem izcēlās Timotē Luvavu-Kabaro, bet vēl pa 15 punktiem guva Trents Forests un Hamids Diallo.
Citā mačā "Anadolu Efes" izbraukumā ar 87:93 (24:31, 19:24, 26:16, 18:22) zaudēja Belgradas "Partizan".
Šmirs laukumā bija 17 minūtes un desmit sekundes un, raidot grozā vienu no trijiem divu punktu metieniem, izcēlās ar diviem punktiem. Viņš arī iekrāja divas atlēkušās bumbas, rezultatīvu piespēli, vienu kļūdu un noslēdza maču ar efektivitātes koeficientu divi.
Aizija Kordinjē Stambulas vienības labā guva 24 punktus, kamēr "Partizan" komandā rezultatīvākais ar tikpat gūtajiem punktiem bija Sterlings Brauns.
Šosezon Eirolīgas klubu skaits ir pieaudzis no 18 līdz 20 komandām. No iepriekšējās sezonas līgā vairs nestartē Vācijas komanda Berlīnes "Alba", bet klāt ir nākusi "Valencia" no Spānijas, Telavivas "Hapoel" no Izraēlas un īpašo ielūgumu jeb "wild card" uz pieciem gadiem saņēmusī "Dubai".
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Latvijas basketbolista Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".