Šodien 20:25
Kira Baranovska junioru "Grand Prix" posmā daiļslidošanā desmitā pēc īsās programmas
Latvijas daiļslidotāja Kira Baranovska ceturtdien Abū Dabī junioru "Grand Prix" posmā sasniedza desmito rezultātu īsajā programmā.
Latvijas daiļslidotājas sniegumu novērtēja ar 54,45 punktiem, no kuriem 30,61 bija par tehniskajiem elementiem un 23,84 par programmas komponentēm.
Augstvērtīgāko rezultātu - 65,18 punktus - sasniedza Japānas daiļslidotāja trīskārtējā pasaules junioru čempione Mao Šimida.
Izvēles programma notiks piektdien, un tajā piedalīsies visas 35 īsajā programmā startējušās sportistes.