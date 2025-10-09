Bijušais Girgensona komandas biedrs noslēdz apjomīgu līgumu; "Maple Leafs" un "Bruins" līderi rezultatīvi uzvarās
Naktī uz 9. oktobri Nacionālajā hokeja līgā (NHL) uzvaras izcīnīja Bostonas "Bruins'' un Toronto "Maple Leafs" komandas, savukārt Lasvegasas "Golden Knights" paziņojusi par astoņu gadu līguma noslēgšanu ar uzbrucēju Džeku Aikelu.
Toronto "Maple Leafs" savā laukumā ar 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) pieveica Monreālas "Canadiens", savukārt Bostons "Bruins", kuras fārmklubā AHL sezonu sāks Dans Ločmelis, izbraukumā ar 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) pārspēja Vašingtonas "Capitals".
Toronto vienības rindās zviedru uzbrucējs Nīlanders sakrāja 1+2, aizsargs Morgans Railijs tika pie 1+1, bet vēl pa vārtiem uzvarētāju rindās guva Ostons Metjūss, Kalle Jarnkroks un Bobijs Makmans. "Canadiens" sastāvā ar precīziem metieniem atzīmējās Zeks Bolduks un Oliers Kapanens.
Tikmēr "Bruins" panākumā izbraukumā Pastrņāks piedalījās visos trīs vārtos, čeham pašam gūstot vienus vārtus un atdodot divas rezultatīvas piespēles. Viņa maiņas partneri Elīass Lindholms un Morgans Gīkijs katrs sakrāja pa 1+1. Savukārt Džeremijs Sveimens vārtos tika galā ar 35 no 36 mājinieku mestajām ripām. "Capitals" rindās vienīgais precīzais raidījums Toma Vilsona kontā.
Savukārt par apjomīgu līgumu ar uzbrucēju Džeku Aikelu paziņojusi 2023. gada NHL čempione, Lasvegasas "Golden Knights". Vienība paziņojusi par astoņu gadu vienošanās panākšanu par kopējo summu 108 miljoniem ASV dolāru (92,9 miljoni eiro) jeb 13,5 miljoniem sezonā. Jaunais līgums spēkā stāsies pirms nākamās sezonas.
EIGHT MORE YEARS FOR NUMBER 9 🤩— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 8, 2025
We have signed Jack Eichel to an eight-year contract extension!!!!!!!! 🎰
Details: https://t.co/rCwJnfVPNT#VegasBorn | #TheGoldenAge pic.twitter.com/lgsm0Q4wcw
Aikels "Golden Knights" pārstāv jau piekto sezonu un pērn aizvadīja savas karjeras ražīgāko sezonu, 77 spēlēs sakrājot 94 (28+66) punktus, kas bija labākais rādītājs komandā un astotais labākais visā līgā. Pirms pievienošanās Vegasas komandai, ar kuru viņš 2023. gadā kļuva par Stenlija kausa ieguvēju, Aikels sešas sezonas pavadība Bufalo "Sabres" rindās, pēdējās trīs sezonās esot tās kapteinis.
Kopumā NHL regulārajos čempionātos Aikels desmit sezonu laikā aizvadījis 616 spēles un sakrājis 608 (239+369), bet Stenlija kausā 28 gadus vecajam uzbrucējam 40 mačos 43 (10+33) punkti. ASV izlases sastāvā Aikels ir piedalījies trīs pasaules čempionātos un izcīnījis bronzas medaļu. Pagājušajā sezonā viņš bija valstsvienības pirmās maiņas centra uzbrucējs "Četru nāciju turnīrā", kā arī ir iekļauts pirmo sešu spēlētāju sarakstā dalībai nākamā gada olimpiskajās spēlēs.