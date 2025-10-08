Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja.
Šodien 14:11
Semeņistaja atspēlē četras mačbumbas, bet nespēj pieveikt 196. raketi
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja trešdien Spānijā piedzīvoja zaudējumu Maļorkas "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensību otrajā kārtā.
Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 101.pozīcijā un turnīrā izsēta ar trešo numuru, cīņā par vietu ceturtdaļfinālā ar 4-6, 6-3, 5-7 piekāpās spānietei Andreai Lasaro Garsijai (WTA 196.). Trešajā setā latviete atspēlēja četras mačbumbas
Par otrās kārtas sasniegšanu Latvijas otrā rakete nopelnīja 15 WTA vienspēļu ranga punktus. Zaudējums otrajā kārtā viņai nākamnedēļ liegs debiju ranga pirmajā simtniekā.
Jau ziņots, ka pirmās kārtas spēlē Semeņistaja ar 6-1, 6-1 sagrāva ukrainieti Jeļizavetu Kotļaru (WTA 510.). Dubultspēļu sacensībās Semeņistaja šodien pārī ar gruzīnieti Jekaterinu Gorgodzi pirmajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā tiksies ar Slovēnijas duetu Dalila Jakupoviča/Nika Radišiča. Turnīrs Maljorkā norisinās māla seguma kortos.