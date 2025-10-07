Vankūveras "Canucks" uzbrucējs Teodors Bļugers laukumā nedosies tuvāko nedēļu
Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Vankūveras "Canucks" Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers nespēlēs nedēļu, otrdien paziņoja "Canucks" ģenerālmenedžeris Patriks Olvins.
Patrik Allvin says he expects Teddy Blueger to be out around another week after being hurt in the pre-season finale vs. Edmonton. PO Joseph has been ruled out for the opener on Thursday, and that’s why he was placed on retroactive IR. #Canucks @Sportsnet650— Brendan Batchelor (@BatchHockey) October 7, 2025
Jau ziņots, ka Bļugera pārstāvētā "Canucks" piektdien pārbaudes spēlē savā laukumā pagarinājumā ar 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) pārspēja Edmontonas "Oilers". Latvietis uz ledus bija 13 minūtes un 35 sekundes, nepilnas divas minūtes spēlējot mazākumā, un statistikā izcēlās ar diviem metieniem pa vārtiem, diviem spēka paņēmieniem, uzvarēja piecos no 13 iemetieniem un iekrāja neitrālu lietderības koeficientu.
NHL apskatnieks Brendons Bačelors savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" citē Olvinu, kurš saka, ka "Bļugers pēc traumas, ko guva pirmssezonas pēdējā spēlē ar Edmontonas klubu, nevarēs spēlēt vēl aptuveni nedēļu".
Teddy Blueger still absent from #Canucks practice. 20 skaters and two goalies on the ice this morning— Jeff Paterson (@patersonjeff) October 7, 2025
Savukārt līgas apskatnieks Džefs Patersons ziņo, ka Bļugers nepiedalījās otrdienas rīta treniņā, kurā uz laukuma bija 20 laukuma spēlētāji un divi vārtsargi.
NHL sezona sāksies otrdien, bet "Canucks" pirmo spēli aizvadīs ceturtdien, mājās tiekoties ar Kalgari "Flames".
Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvēju kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.