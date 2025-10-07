Vankūveras "Canucks" uzbrucējs Teodors Bļugers laukumā nedosies tuvāko nedēļu
foto: Getty Images via AFP
Teodors Bļugers ar Lasvegasas "Golden Knights" 2023. gadā izcīnīja Stenlija kausu, un pavisam drīz kļuva par Vankūveras"Canucks" spēlētāju
Hokejs

Vankūveras "Canucks" uzbrucējs Teodors Bļugers laukumā nedosies tuvāko nedēļu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Vankūveras "Canucks" Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers nespēlēs nedēļu, otrdien paziņoja "Canucks" ģenerālmenedžeris Patriks Olvins.

Vankūveras "Canucks" uzbrucējs Teodors Bļugers lau...

Jau ziņots, ka Bļugera pārstāvētā "Canucks" piektdien pārbaudes spēlē savā laukumā pagarinājumā ar 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) pārspēja Edmontonas "Oilers". Latvietis uz ledus bija 13 minūtes un 35 sekundes, nepilnas divas minūtes spēlējot mazākumā, un statistikā izcēlās ar diviem metieniem pa vārtiem, diviem spēka paņēmieniem, uzvarēja piecos no 13 iemetieniem un iekrāja neitrālu lietderības koeficientu.

NHL apskatnieks Brendons Bačelors savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" citē Olvinu, kurš saka, ka "Bļugers pēc traumas, ko guva pirmssezonas pēdējā spēlē ar Edmontonas klubu, nevarēs spēlēt vēl aptuveni nedēļu".

Savukārt līgas apskatnieks Džefs Patersons ziņo, ka Bļugers nepiedalījās otrdienas rīta treniņā, kurā uz laukuma bija 20 laukuma spēlētāji un divi vārtsargi.

NHL sezona sāksies otrdien, bet "Canucks" pirmo spēli aizvadīs ceturtdien, mājās tiekoties ar Kalgari "Flames".

Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvēju kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.

Tēmas

NHLTeodors BļugersVankūveras "Canucks"Kalgari "Flames"Floridas "Panthers"

Citi šobrīd lasa