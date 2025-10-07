Edmontonas "Oilers" pagarina līgumu ar savu līderi Makdeividu, "Bruins" iemūžinās bijušā kapteiņa numuru
Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Edmontonas "Oilers" pirmdien uz diviem gadiem pagarināja līgumu ar komandas kapteini Konoru Makdeividu.
Trīskārtējais līgas vērtīgākais spēlētājs un vienīgais NHL klubs, kurā viņš ir spēlējis, sezonas priekšvakarā vienojās par divu gadu līguma pagarinājumu 25 miljonu ASV dolāru (21,3 miljoni eiro) vērtībā. Makdeivids 2026./2027. un 2027./2028. gada sezonās saņems pa 12,5 miljoniem dolāru gadā. Tāda pati vidējā alga viņam ir bijusi kopš 2019. gada.
THE CAPTAIN 🫡— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) October 6, 2025
The #Oilers have signed forward Connor McDavid to a two-year contract extension with an AAV of $12.5 million!
"Makdeivida uzticība mūsu komandai un pilsētai pārspēj tikai viņa koncentrēšanās Stenlija kausa atgriešanai Edmontonas "Oilers" līdzjutējiem," sacīja ģenerālmenedžeris Stens Boumens. Vēl pēc zaudējuma iepriekšējās sezonas Stenlija kausa finālā Makdeivids ar saviem izteikumiem lika manīt, ka vēl nav drošs par palikšanu Edmontonā.
Līgums ar daudzu par labāko hokejistu pasaulē uzskatīto Makdeividu ne tuvu nav līgas rekordlīgumam, ko pagājušajā nedēļā par 136 miljoniem dolāru (116 miljoni eiro) uz astoņiem gadiem noslēdza Minesotas "Wild" un uzbrucējs Kirils Kaprizovs. Kaprizova gada alga būs 17 miljoni ASV dolāru (14,5 miljoni eiro).
Edmontonas klubs pēdējos divos gados ir ticis līdz Stenlija kausa finālam, abas reizes piekāpjoties Uvja Balinska pārstāvētajai Floridas "Panthers". Kopš "Oilers" uzbrucēju 2015. gada NHL jauno spēlētāju draftā izvēlējās ar pirmo numuru, 28 gadus vecais Makdeivids, kuram, beidzoties šim līgumam, būs 31 gads, 712 NHL pamatturnīa spēlēs ir sakrājis 1082 (361+721) rezultativitātes punktus. 96 Stenlija kausa spēlēs viņa kontā ir 150 (44+106) rezultativitātes punkti.
Savukārt Bostonas "Bruins" lēmusi iemūžināt slovāku aizsarga Zdeno Hāras 33. numuru. Hāra, kurš nesen atgriezās "Bruins" organizācijā kā hokeja operāciju konsultants un mentors, kļūs par 13. spēlētāju kluba vēsturē, kura numurs tiks pacelts pie arēnas griestiem.
3⃣3⃣ joining this legendary club.
Taking its rightful place in the rafters.— Boston Bruins (@NHLBruins) October 6, 2025
On Jan. 15, 2026, Zdeno Chara's No. 33 will become the 13th number in #NHLBruins history to be retired.
📰: https://t.co/a1vQxhQuZP pic.twitter.com/UoAayMEy0Z
"Nekad nebūs cita Hāras," sacīja īpašnieks Džeremijs Džeikobss. "Ar viņa prasmēm, augumu un fizisko dominanci uz ledus līdz pat viņa līderībai ģērbtuvē un ietekmei uz Bostonas kopienu. Viņš ir spēles leģenda." Hāra bija "Bruins" kapteinis, klubam 2011. gadā iegūstot Stenlija kausu.
Bostonā 14 gadus aizvadījušais slovāku aizsargs 2009. gadā ieguva Norisa trofeju kā labākais NHL aizsargs, kā arī palīdzēja komandai sasniegt Stenlija kausa finālu 2013. un 2019. gadā. "Šis gods ir lielāks par visu, ko es varēju iedomāties, kad pirmo reizi ierados Bostonā," sacīja Hāra, kurš komandai pievienojās 2006.gadā.
Jau ziņots, ka Hāra jūnijā tika izvēlēts iekļaušanai Hokeja slavas zālē, kur tiks uzņemts novembrī. "Hāra komandā ienāca ar nepārspējamu klātbūtni, apvienojot augumu, spēku un prasmes ar līdera lomu, kas ļāva progresēt visiem apkārtējiem," sacīja kluba prezidents Kems Nīlijs, kura astoto numuru "Bruins" iemūžināja 2004. gadā. "Hāra radīja standartu ar savu profesionalitāti, leģendāro darba ētiku un cīņassparu." "Bruins" 12 līdz šim iemūžināto hokejistu skaitā ir tādi slaveni hokejisti kā Bobijs Ors, Fils Espozito un Rejs Burks.
NHL pirmssezonas pārbaudes spēles beidzās sestdien, bet pamatturnīra mači sāksies otrdien. Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvējiem kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.