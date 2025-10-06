Darja Semeņistaja nonāk vietu no labāko simtnieka, Ostapenko minimāli atkāpjas WTA rangā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā zaudējusi vienu pozīciju un atrodas 25. vietā, bet Darja Semeņistaja pakāpusies par trīs ailītēm un sasniegusi savu personīgo rekordu, ieņemot 101. vietu.
Kāpums padevies arī Anastasijai Sevastovai, kura ir par 21 vietu augstāk, ierindojoties 200. pozīcijā. Vēl Adelina Lačinova rangā zaudējusi divas vietas un ieņem 578. pozīciju, Kamilla Bartone atkāpusies par 11 vietām uz 625. pozīciju, Beatrise Zeltiņa ir par 30 vietām augstāk (685.), bet Diāna Marcinkēviča atguvusi 37 vietas un ieņem 825. pozīciju. Elza Tomase zaudējusi piecas vietas, kas jaunākajā rangā dod 938. pozīciju, kamēr astoņu vietu kāpumu veikusi Margarita Ignatjeva (1439.).
WTA ranga pirmajā pieciniekā izmaiņas nav notikušas un līdere joprojām ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko poliete Iga Švjonteka un Korija Gofa no ASV, ceturtā ir amerikāniete Amanda Aņisimova un piektā joprojām ir krieviete Mirra Andrejeva. Uz sesto vietu pakāpusies ASV sportiste Džesika Pegula, kura apsteigusi tautieti Medisonu Kīzu, astoto vietu saglabā itāliete Jasmīne Paolīni, par vienu vietu augstāk ir Jeļena Ribakina no Kazahstānas, kura ieņem devīto pozīciju, bet pirmo desmitnieku noslēdz ķīniete Džena Sjiņveņa.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko ir par vienu vietu augstāk un atrodas septītajā pozīcijā, bet Darja Semeņistaja zaudējusi 15 vietas un ir 160. pozīcijā. No pārējām Latvijas tenisistēm Marcinkēviča atkāpusies par astoņām vietām uz 480. pozīciju, desmit ailītes zemāk ir Sevastova (494.), Bartone pakāpusies par 35 vietām (511.), kamēr Elza Tomase noslīdējusi par desmit vietām zemāk un ieņem 739. pozīciju. Astoņas ailītes rangā zemāk ir Ignatjeva (893.), deviņas - Lačinova (951.), bet divas vietas zaudējusi Anna Jakovļeva (1161.). Vēl desmit vietas zaudējusi Valērija Kargina (1340.), par astoņām vietām zemāk ir Marija Semeņistaja (1388.), Daniela Dārta Feldmane veikusi 74 vietu kāpumu (1418.), bet Beatrise Zeltiņa (1468.) un Marina Markina (1473.) zaudējušas attiecīgi 19 un 18 vietas. Par dubultspēļu ranga līdere ir čehiete Kateržina Sinjakova, kurai seko amerikāniete Teilore Taunsenda.