Kamilla Bartone
Citi sporta veidi
Šodien 17:56
Latvijas tenisiste Kamilla Bartone izcīna titulu W-15 turnīrā Ēģiptē
Latvijas tenisiste Kamilla Bartone svētdien izcīnīja titulu Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) Šarm eš Šeihas W-15 turnīrā.
Turnīrā pirmo numuru saņēmusī Bartone, kura WTA rangā ieņem 614.vietu, finālā ar rezultātu 7-6 (7:5), 5-7, 7-6 (7:5) pārspēja ar septīto numuru izsēto lietuvieti Andri Lukošūti. Viņas pretiniece Andre Lukošūte WTA rangā ieņēma 1033. vietu.
Trešajā setā latviete atspēlēja divas mačbumbas.
Par uzvaru turnīrā Bartone nopelnījusi 15 WTA ranga punktus.
Bartonei šis ir ceturtais ITF tituls un pirmais šajā sezonā. Arī iepriekšējos trīs viņa izcīnīja W-15 līmenī.