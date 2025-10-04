"Riga" futbolistes ar graujošu uzvaru atkārtoti kļūst par SHL čempionēm
"Riga" komanda sestdien Iecavā svinēja graujošu uzvaru 21.kārtas "LuckyBet" Sieviešu futbola līgas (SFL) spēlē un trīs kārtas pirms turnīra beigām nodrošināja čempioņu titulu.
"Riga" viesos ar 8:0 (6:0) pārspēja "Iecava"/"Olaine" vienību, trīs kārtas pirms turnīra beigām iegūstot 11 punktu pārsvaru pār tuvāko sekotāju RFS.
Trīs vārtus guva Marina Teļukeviča, divus vārtus guva Kumba Brima" bet pa vieniem vārtiem - turnīra labākā vārtu guvēja Aleksisa Lipsija, kura pirmajā minūtē atklāja rezultātu un kurai tas šosezon bija 47. vārtu guvums virslīgā, Elizabete Hila un Manjima Stevelmansa.
"Riga" komandas konkurentes cīņā par uzvaru čempionātā RFS futbolistes viesos ar 2:1 (1:1) pārspēja "Auda" vienību.
Jekaterina Haritonova septītajā minūtē vadībā izvirzīja "Auda" vienību, bet RFS uzvaru ar 39. un 82.minūtē gūtiem vārtiem panāca Olesja Malinovska.
Vēl vienā mačā "Rīgas Futbola skola" savā laukumā spēlēja 0:0 ar "Liepājas Futbola skolu.
21 mačā "Riga" ir izcīnījusi 63 punktus, bet RFS - 52 punktus. "Metta" 20 spēlēs ir 38 punkti, 21 cīņā "Iecava"/"Olaine" ir 32, "Auda" vienībai - 15, "Liepājas Futbola skolai" - desmit un "Rīgas Futbola skolai" - pieci punkti.
Turnīrs četros apļos beigsies novembrī.
Iepriekšējās divās sezonās valsts spēcīgākajā sieviešu futbola līgā piedalījās astoņas komandas. Savu pirmo čempionu titulu pērn izcīnīja "Riga".