Hokejs
Šodien 14:01
VIDEO: piedzīvota šokējoša epizode entuziastu hokeja līgas spēlē starp Priedaini un Ķekavu
Portālam Jauns.lv atsūtīts šokējošs video no entuziastu hokeja līgas (EHL) spēles starp Priedaini un Ķekavu.
"Spēles laikā izkāvās hokejisti, pārsita galvu otram, pēc kautiņa uz ledus sākās kautiņš uz soliņa starp treneriem, bērna priekšā.
Tur pat blakus arī sita ar nūju pa galvu. Kārtējo reizi daļēji tā ir līgas nolaidība, kur sodus parasti nedod lielus, jo šie spēlētāji ienes naudu līgai.
Tur pretim tieši viens no EHL dibinātājiem ir Roberts Pļāvējs, kurš strādā arī Latvijas Hokeja Federācijā (LHF) un tur sodus dod neadekvāti augstus," portālam Jauns.lv vēsta notikušā aculiecinieks.