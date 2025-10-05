Kaspars Kambala atkal atgriežas boksa ringā
Ar pretinieka noguldīšanu uz dēļiem boksa ringā atkal atgriezies Kaspars Kambala. Viņš pieveica augumā ne mazāk iespaidīgu vīru, kurš pats ...
Trešā atgriešanās! Boksa ringā atkal cīnās Kaspars Kambala
Ar pretinieka noguldīšanu uz dēļiem boksa ringā atkal atgriezies Kaspars Kambala. Viņš pieveica augumā ne mazāk iespaidīgu vīru, kurš pats bijušajam basketbolistam bija metis izaicinājumu.
Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", šī bija 46 gadus vecā Kaspara Kambalas trešā atgriešanās boksā, kam viņš pievērsās 2007. gadā, kad tika diskvalificēts no basketbola par kokaīna lietošanu. Toreiz viņš vispirms aizvadīja divas amatieru cīņas, pārliecinoši uzvarot, bet pēc gada debitēja profesionālajā boksā, vienu cīņu aizvadot neizšķirti, bet trijās uzvarot, turklāt divās ar nokautu. Drīz pēc tam Kambala atgriezās basketbolā, bet, noslēdzot šo karjeru, atkal pievērsās boksam. Iepriekš “pēdējo reizi” ringā viņš kāpa 2019. gadā, kad zaudēja Danielam Riekstiņam.
Šogad Kambala atsāka trenēties boksā sava prieka pēc, ik pa laikam kā skatītājs devās uz "Kartonka Boxing" cīņām Ogrē. Un tur kāds bokseris – Artis Rubens – Kasparam izmeta izaicinājumu pamērīties spēkiem ringā. Cīņa ar 48 gadus veco Rubenu, kas ir restorānu un kafejnīcu īpašnieks un par sevi izteicies, ka viņam ir pieredze ielu cīņās, notika "VEF Vasarnīcā" "Lucky Latvian Fight Club" šovā "Born to Win". Augumā lielo vīru duelis bija šī vakara galvenā cīņa, un tā noslēdzās ļoti ātri – jau pirmajā raundā. Kambala bija ļoti aktīvs, uzbruka pretiniekam ar dažādām sitienu kombinācijām, bet Rubens ne tikai aizsargājās, bet arī centās pats uzbrukt. Taču bez rezultāta – brīdī, kad pretinieks centās uzbrukt, Kambala ar spēcīgu labo sitienu nokautēja sāncensi, noguldot viņu uz ringa dēļiem!