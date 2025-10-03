BK "Ventspils" apsver iespēju nākamajā sezonā atgriezties uz starptautiskās skatuves
Latvijas basketbola klubs "Ventspils" pirms jaunās sezonas uzstādīja piesardzīgus mērķus un nākamsezon centīsies pievienoties arī Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) turnīram, atklāja "Ventspils" ģenerālmenedžeris Ralfs Pleinics.
"Ventspils" basketbolisti jauno sezonu sāks sestdien, "Optibet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) mačā viesojoties pie "Rīgas zeļļiem". "Arī pagājušajā gadā ar viņiem spēlējām pirmo maču. Mums spēles ar viņiem vienmēr ir spraigas, nevaram nebūt gatavi. Protams, ka tas basketbols varbūt nebūs tāds, kāds tas būs pavasarī, bet tā noteikti būs bezkompromisu cīņa gan no vienas, gan otras komandas. Būs interesanti," teica Pleinics.
Pagājušajā sezonā "Ventspils" LIBL izslēgšanas spēlēs nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Latvijas Basketbola līgā (LBL) un Latvijas kausa izcīņā samierinājās ar sudraba godalgām. Pleinics norādīja, ka šogad komanda centīsies pārvarēt ceturtdaļfinālu apvienotajā līgā. "Mēs uzstādām tādus piesardzīgus mērķus. Latvijas-Igaunijas līgā pirmais mērķis ir iekļūt "play-off", gribētos šosezon iekarot nedaudz augstāku pozīciju nekā astoto, kā tas bija pagājušajā gadā. Kas attiecas uz Latvijas čempionātu, tur nemainīgi mērķis ir fināls. Arī Latvijas kausā mērķis arī ir fināls, un tur ir tikai viena spēle, to ir grūti prognozēt," stāstīja ģenerālmenedžeris.
"Pie nesportiskiem mērķiem vēl viens ir tas, ka gribam pamatīgi izskatīt iespēju par atgriešanos starptautiskos turnīros. Noteikti tiksimies ar ENBL vadību un pārrunāsim mūsu iespējas startēt šajā līgā jau nākamsezon," viņš piebilda. Pleinics izcēla, ka, lai klubs varētu startēt nākamsezon ENBL, ir rūpīgi jāapzinās, kas ir nepieciešams veiksmīgai dalībai šajā turnīrā.
"Mūsu viena nelaime ir tā, ka klubā strādā vairāki, kuri komandā ir jau ilgi, un gaidi iet, bet ambīcijas nemainīgi paliek. Mēs nepiedalāmies kaut kur tikai tāpēc, ka jāpiedalās. Ja skaidri zini, ka nav iespējams izkļūt no pirmās fāzes vai jūties nedroši par kaut kādiem saviem lēmumiem, nav zināms lēmumu rezultāts, vai ir iespēja pat nepabeigt sezonu, tad mēs tur nemaz neejam," viņš skaidroja.
"Mēs ļoti rūpīgi izvērtējam, ko mēs varam un ko nevaram. Jau daudzus gadus stāstu, ka Ziemeļu līga ir simpātisks projekts, bet ir pagājis kāds laiks kopš manas pēdējās sarunas ar [Edgaru] Zanderu, bet domāju, ka tuvākajā nākotnē ar viņu tikšos un saliksim visu pa plauktiņiem. Pirmais jautājums būs, vai Ziemeļu līga vispār vēlās mūs tur redzēt. Ja jā, tad mēģināsim saprast, kas tam ir nepieciešams," viņš turpināja.
Pleinics atklāja, ka starpsezonā "Ventspilij" scenārijs parasti esot līdzīgs, taču pirms gaidāmās sezonas izdevies saglabāt latviešu spēlētāju kodolu. "Ir veiksmīgāki mēģinājumi iegādāties kādu, kaut ko piesaistīt, mazāk veiksmīgi, bet šogad visas patronas, ko mēs šāvām, to mēs trāpījām. Mums izdevās noturēt latviešu spēlētāju kodolu, atgriezīsies arī Renārs Birkāns. Sanāca arī piesaistīt ārzemniekus, kuri, kā mums liekās, palīdzēs," teica Pleinics. "Nezinu, vai starpsezona būs bijusi veiksmīga vai neveiksmīga, to rādīs laiks, bet ir izdarīts labs darbs un ir laba sajūta uzsākt sezonu. Sajūta ir daudz labāka nekā pirms iepriekšējās sezonas."
Šobrīd "Ventspils" pieteikumā LIBL ir 12 spēlētāji, taču, kā norādīja Pleinics, tad komanda parasti trenējoties 14 basketbolistu sastāvā. "Tādā pagarinātā sastāvā mums ir 14 vai 15 spēlētāji, ieskaitot tādus pavisam jaunus basketbolistus. Pagājušajā gadā tādā pagarinātajā sastāvā mums bija 12 un, ja kāds slimības vai traumas dēļ krita ārā, mums bija problēma aizvadīt kvalitatīvus treniņus. Pagaidām tas nav. Šobrīd grūti pateikt, vai vēl kāds pievienosies. Tuvākajās trīs nedēļās noteikti ne," izcēla ģenerālmenedžeris.
Tāpat Pleinics atklāja, ka komandas budžets saglabājies tādā pašā apjomā, kāds tas bijis iepriekšējās dažas sezonas. "Tāds pats, bet salīdzinoši tas ir palicis mazāks uz inflācijas rēķina, jo viss jau paliek tikai dārgāks, bet naudas ir tik, cik mums ir. Paldies Ventspils pilsētas pašvaldībai, kas mums palīdz, un uzskata, ka basketbols Ventspilī ir svarīgs ne tikai pilsētas, bet visas Latvijas kontekstā," viņš piebilda.
Ventspilnieki pirmo mājas spēli LIBL aizvadīs 10. oktobrī, kad savā laukumā uzņems "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" vienību.
Komandas sastāvs: Artūrs Ausējs, Renārs Bikārns, Armands Urkis, Roberts Bērze, Kārlis Šķiliņš, Nikolajs Atanasovs, Kamerons Šeltons, Rihards Teirumnieks, Braients Tomass, Ronalds Zaķis, Edvards Mežulis, Jānis Censonis. Galvenais treneris - Gints Fogels, trenera asistenti - Roberts Prūsis, Reinis Gubāts.