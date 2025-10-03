Aļona Ostapenko divos setos sasniedz prestižā Pekinas "WTA 1000" dubultspēļu turnīra pusfinālu
foto: EPA/Scanpix
Aļona Ostapenko turpina cīnities par Pekinas turnīra dubultspēļu titulu.
Citi sporta veidi

Aļona Ostapenko divos setos sasniedz prestižā Pekinas "WTA 1000" dubultspēļu turnīra pusfinālu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko piektdien pārī ar taivānieti Suveju Sji sasniedza Pekinas "WTA 1000" sērijas turnīra dubultspēļu sacensību pusfinālu.

Aļona Ostapenko divos setos sasniedz prestižā Peki...

Ostapenko un Sje, kuras turnīrā ir izsētas ar ceturto numuru, ceturtdaļfinālā ar 6-4, 6-3 pieveica Slovākijas pārstāvi Terēzu Mihalīkovu un Lielbritānijas sportisti Oliviju Nikolsu. Par pusfināla sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 390 punktus WTA dubultspēļu rangā. Cīņā par vietu pusfinālā Ostapenko/Sji tiksies ar itālietēm Sāru Erani un Jamīni Paolīni, kuras izsētas ar otro numuru.

Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Latvijas un Taivānas duets ar 5-7, 6-4, 11:9 pieveica taivānieti Čaņu Haodžinu un ķīnieti Dzjanu Sjiņjuju, bet cīņā par vietu ceturtdaļfinālā ar 6-1, 3-6, 10:4 pārspēja japānieti Šuko Aojamu un Kristinu Buksu no Spānijas.

Kā jau vēstīts, vienspēlē gan Ostapenko, gan Anastasija Sevastova zaudēja otrās kārtas cīņās. "WTA 1000" turnīrs Pekinā norisinās cietā seguma kortos.

Tēmas

PekinaWTAAļona OstapenkoTenissAnastasija SevastovaĶīna

Citi šobrīd lasa