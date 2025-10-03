Aļona Ostapenko divos setos sasniedz prestižā Pekinas "WTA 1000" dubultspēļu turnīra pusfinālu
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko piektdien pārī ar taivānieti Suveju Sji sasniedza Pekinas "WTA 1000" sērijas turnīra dubultspēļu sacensību pusfinālu.
Ostapenko un Sje, kuras turnīrā ir izsētas ar ceturto numuru, ceturtdaļfinālā ar 6-4, 6-3 pieveica Slovākijas pārstāvi Terēzu Mihalīkovu un Lielbritānijas sportisti Oliviju Nikolsu. Par pusfināla sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 390 punktus WTA dubultspēļu rangā. Cīņā par vietu pusfinālā Ostapenko/Sji tiksies ar itālietēm Sāru Erani un Jamīni Paolīni, kuras izsētas ar otro numuru.
Into the final four ✅— wta (@WTA) October 3, 2025
Su-Wei Hsieh/@JelenaOstapenk8 make it into the Beijing doubles semifinals with a 6-4, 6-3 win over Mihalikova/Nicholls.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/AR9GRl5Bq9
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Latvijas un Taivānas duets ar 5-7, 6-4, 11:9 pieveica taivānieti Čaņu Haodžinu un ķīnieti Dzjanu Sjiņjuju, bet cīņā par vietu ceturtdaļfinālā ar 6-1, 3-6, 10:4 pārspēja japānieti Šuko Aojamu un Kristinu Buksu no Spānijas.
Kā jau vēstīts, vienspēlē gan Ostapenko, gan Anastasija Sevastova zaudēja otrās kārtas cīņās. "WTA 1000" turnīrs Pekinā norisinās cietā seguma kortos.