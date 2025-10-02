Darja Semeņistaja
Šodien 15:47
Darja Semeņistaja palaiž garām iespēju iekļūt pasaules ranga pirmajā simtniekā, zaudējot Rendes "WTA 125" turnīra vienspēļu otrajā kārtā
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja ceturtdien Itālijā piedzīvoja zaudējumu Rendes "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensību otrajā kārtā, un šī neveiksme viņai pagaidām liegs debiju ranga pirmajā simtniekā. Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 104.pozīcijā un turnīrā izsēta ar otro numuru, ar 0-6, 4-6 zaudēja polietei Majai Hvalinskai (WTA 135.).
Par otrās kārtas sasniegšanu Latvijas sportiste nopelnījusi 15 WTA vienspēļu ranga punktus. Tiešsaistes rangā viņai šobrīd ir karjeras rekordaugstā 100.vieta, taču dažas sāncenses viņu var apsteigt.
Pirmās kārtas mačā Semeņistaja ar 7-6 (7:1), 6-1 pārspēja Spānijas tenisisti Maristani Suletu de Realesu (WTA 182.).
Dubultspēļu sacensībās Semeņistaja pārī ar itālieti Andželiku Moratelli izsētas ar otro numuru un pirmajā kārtā tiksies ar Itālijas duetu Federika Urgesi/Aurora Cantedeski.
Turnīrs Rendē norisinās māla seguma kortos.