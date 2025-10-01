Basketbols
Vakar 23:40
Aleksa Gulbe Francijas basketbola čempionātā debitē ar deviņiem punktiem, viņas klubs tomēr zaudē
Latvijas basketboliste Aleksa Gulbe trešdien Francijas čempionāta spēlē izcēlās ar deviņiem punktiem, viņas pārstāvētajai Lionas ASVEL jauno sezonu sākot ar zaudējumu. Lionas komanda savā laukumā ar 64:69 (16:17, 9:18, 20:17, 19:17) zaudēja "Charnay" basketbolistēm.
Gulbe maču sāka starta pieciniekā un kopā laukumā pavadīja 28 minūtes un astoņas sekundes, kuru laikā realizēja trīs no desmit divu punktu metieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa arī atzīmējās statistikā ar trīs atlēkušajām bumbām, piecām kļūdām, vienu pārtvertu bumbu, piecām piezīmēm, diviem izprovocētiem sodiem un iekrāja +/- rādītāju -6 un efektivitātes koeficientu -3.
Mājinieču rindās rezultatīvākā ar 19 punktiem bija Sara Skalia, kamēr viešņu uzvaru ar 22 punktiem un septiņām bumbām zem groziem sekmēja Mariama Daramī.
Pagājušajā sezonā Lionas ASVEL Francijas čempionātā pamatturnīru noslēdza septītajā vietā, bet izslēgšanas spēlēs nepārvarēja pirmo kārtu, kamēr par čempionēm kļuva Mondemarsānas "Landes" basketbolistes.