Serbijas basketbola izlase atradusi pieredzējušā Svetislava Pešiča aizvietotāju trenera amatā
Par Serbijas vīriešu basketbola izlases galveno treneri kļuvis Dušans Alimpijevičs, kurš 2022. gadā tika atzīts par ULEB Eirokausa sezonas labāko treneri, otrdien paziņoja Serbijas Basketbola federācijas (KSS).
Vienošanās ar 39 gadus vecos speciālistu noslēgta uz trīs gadiem. Alimpijevičs kopš 2023. gada vada Turcijas klubu Stambulas "Besiktas", kas pagājušajā sezonā kļuva par Turcijas vicečempioni.
Pirms tam viņš trīs sezonas vadīja citu Turcijas vienību "Bursaspor". 2021./2022. gada sezonā viņa vadītā "Bursaspor" ULEB Eirokausā izcīnīja otro vietu, bet serbu speciālists tika atzīts par sezonas turnīra labāko treneri. Viņš vadījis arī klubus Serbijā un Krievijā.
Jau ziņots, ka aptuveni nedēļu pēc zaudējuma Eiropas čempionāta astotdaļfinālā no Serbijas valstsvienības galvenā trenera amata tika atbrīvots Svetislavs Pešičs, kurš vadīja Serbijas basketbolistus kopš 2021. gada. Viņa vadībā serbi kļuva par pasaules vicečempioniem un olimpisko spēļu bronzas medaļniekiem. Karjeras laikā viņš vadījis komandas arī Spānijā, Vācijā, Bosnijā un Hercegovinā, Itālijā, Krievijā un Serbijā, kā arī bijis Vācijas valstsvienības un Serbijas un Melnkalnes izlases stūrmanis.
Klubu līmenī Pešičs piecas reizes aizvedis komandas līdz Vācijas čempiontitulam, kā arī uzvarējis FIBA Korāča kausā, FIBA Eirokausā un Dienvidslāvijas čempionātā. Serbijas un Melnkalnes izlasi viņš 2001. gadā aizveda līdz uzvarai Eiropas čempionātā un gadu vēlāk arī Pasaules kausā. Tāpat Pešiča vadībā Dienvidslāvijas izlase uzvarēja 1993. gada Eiropas meistarsacīkstēs.
Pēc 2025. gada Eiropas čempionāta basketbolā vairākām izlasēm atrasti jauni galvenie treneri. Spānijas izlasē Serdžo Skariolo nomainījis Čušs Mateo, abiem mainoties pozīcijām, jo Skariolo ieņem viņa iepriekšējo amatu Madrides "Real". Itālijas izlasē par Džanmarko Poceko aizvietotāju tika oficiāli nosaukts Luka Banki, kurš iepriekšējos četrus gadus trenēja Latvijas izlasi. Viņa vietā turpmāk strādās spānis Sito Alonso.