Emīlam Vesermanim Eiropas kausā šaušanā zelts; Laurim Strautmanim - divi sudrabi
Latvijas sportists Emīls Vasermanis Bulgārijā notiekošajā Eiropas kausā šaušanā izcīnīja zeltu šaušanā ar lielkalibra sporta pistoli, bet Lauris Strautmanis izcīnīja divas otrās vietas - šaušanā ar lielkalibra un mazkalibra pistoli.
Lauris Strautmanis šaušanā ar mazkalibra pistoli 25 m distancē pa mērķi ar melno apli (t.i. 4 piecu šāvienu sērijas, katrai sērijai laiks 150 sekundes; 4 piecu šāvienu sērijas, katrai sērijai laiks 20 sekundes; 4 piecu šāvienu sērijas, katrai sērijai laiks 10 sekundes) izcīnīja 2.vietu ar sasniegtu rezultātu 573 punkti. Ernests Erbs ar sašautiem 558 punktiem bija vienpadsmitais. Rihardam Zorgem un Emīlam Vasermanim 545 un 544 punkti un attiecīgi 17. un 18.vieta.
Bet šaušanā ar lielkalibra pisotli Vasermanis izcīnīja zeltu, sašaujot 577 punktus (no 60 šāvieniem 24 centra desmitnieki). Pirmo trīs vietu ieguvējiem bija identisks rezultāts 577 punkti, tāpēc vietu sadalījumu uz goda pjedestāla noteica sašautie centra desmitnieki. Strautmanim bija 23 centra desmitnieki un sudrabs, bet Francijas komandas pārstāvim Janam Fridrici trešā vieta - 577 punkti, tajā skaitā 17 centra desmitnieki. Ernests Erbs, cīnoties ar tehniskā kļūmēm, ierindojās 18.vietā.
Jaukto pāru sacensībā šaušanā ar mazkalibra pistoli (20 šāvieni pa mērķi ar melno apli, 20 šāvieni pa īslaicīgi redzamu mērķi) Latvijas duets Anita Krieķe un Ernests Erbs izcīnīja sudrabu. Marika Alksniņa pārī ar Lauri Strautmani izcīnīja ceturto vietu. Savukārt Ilze Blanka un Rihards Zorge bija sestie.
Eiropas Lapua kausa fināls, uz kuru ceļazīmes izcīna katra posma pirmo četru vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā, jaukto pāru sacensības uzvarētāji, kā arī iepriekšējā gada fināla pirmo četru vietu ieguvēji un jaukto pāru uzvarētāji, no 26.līdz 28.septembrim norisinājās Sofijā, Bulgārijā.