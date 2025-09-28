Dzilnam sudraba medaļa pasaules čempionāta paravieglatlētikā lodes grūšanas sacensībās
Latvijas parasportists Emīls Dzilna svētdien Indijā izcīnīja sudraba medaļu pasaules čempionāta paravieglatlētikā lodes grūšanas sacensībās.
F12 grupā startējot pieciem sportistiem, uzvaru izcīnīja ukrainis Volodimirs Panomarenko, kurš ar otrajā mēģinājumā sasniegtiem 17,39 metriem par 35 centimetriem laboja pasaules rekordu.
Dzilna cīņā par godalgu iesaistījās jau ar pirmo mēģinājumu, kurā lodi grūda 16,51 metra tālumā. Nākamie divi mēģinājumi nebija sekmīgi, ceturtajā un piektajā lode lidoja attiecīgi 15,21 un 14,84 metru tālumā, bet noslēdzošajā mēģinājumā viņš uzrādīja savu labāko rezultātu - 16,63 metri, kas vienlaikusi ir Dzilnas personīgais rekords.
Tuvāko konkurentu latvietis pārspēja par 2,4 metriem, atstājot aiz sevis sportistus no Serbijas, Rumānijas un Moldovas.
"Pirms sacensībām bija liels satraukums, bet tagad tāds atslābums. Rezultāti aug, to var labi redzēt. Nav sajūtas - ai, varēju labāk. Zinu, ka šoreiz izdarīju maksimumu," Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK) citē Dzilnas teikto.
Latviju šajā čempionātā pārstāvēs Diāna Krūmiņa, Aigars Apinis, Emīls Dzilna un Raivo Maksims.
Meistarsacīkstes bijušā Indijas premjerministra Džavāharlāla Nehru nosauktajā stadionā norisināsies līdz nākamās nedēļas beigām.
Ņūdeli uzņem vēsturē 12. pasaules čempionātu paravieglatlētikā. Āzijā tas norisinās ceturto reizi, iepriekš šai pasaules daļai to rīkojot 2015.gadā Dohā, 2019.gadā Dubaijā un 2024.gadā Kobē.