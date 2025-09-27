Emīlam Vasermanim uzvara Lapua Eiropas kausa finālā Bulgārijā
Šodien, 27. septembrī Sofijā, Bulgārijā Lapua Eiropas kausa finālā Latvijai zelts un sudrabs šaušanā ar lielkalibra sporta pistoli (30 šāvieni pa mērķi ar melno apli, 30 šāvieni pa īslaicīgi redzamu mērķi), ziņo Anita Krieķe, Latvijas Šaušanas federācijas valdes locekle.
Emīls Vasermanis izcīnīja zeltu, sašaujot 577 punktus (no 60 šāvieniem 24 centra desmitnieki). Interesanti bija tas, ka pirmo trīs vietu ieguvējiem bija identisks rezultāts 577 punkti. Tāpēc vietu sadalījumu uz goda pjedestāla noteica sašautie centra desmitnieki. Emīlam to bija 24, tāpēc uzvara. Mūsu Laurim Strautmanim 23 centra desmitnieki un sudrabs, bet Francijas komandas pārstāvim Janam Fridrici trešā vieta - 577 punkti, t.sk. 17 centra desmitnieki.
Ernests Erbs, cīnoties ar tehniskā kļūmēm, ierindojās 18. vietā.
Eiropas Lapua kausa fināls, uz kuru ceļazīmes izcīna katra (kopā tādi sezonā ir četri) Eiropas kausa posma pirmo četru vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā, jaukto pāru sacensības uzvarētāji, kā arī iepriekšējā gada fināla pirmo četru vietu ieguvēji un jaukto pāru uzvarētāji, no 26.līdz 28. septembrim norisinās Sofijā, Bulgārijā. No Latvijas uz Eiropas Lapua kausa finālu kvalificējušies septiņi sportisti.