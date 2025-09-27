Girgensonam divi vārti un Šilovam septiņi atvairīti metieni uzvarās NHL pārbaudes spēlēs
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons piektdien guva divus vārtus Tampabejas "Lightning" uzvarā savā laukumā Nacionālās hokeja līgas (NHL) pirmssezonas pārbaudes spēlē, bet vārtsargs Artūrs Šilovs devās laukumā uz maiņu un atvairīja visus septiņus metienus viņa pārstāvētās Pitsburgas "Penguins" uzvarā savā laukumā.
"Lightning" ar 6:5 (2:1, 1:0, 3:4) pieveica Karolīnas "Hurricanes".
Girgensons abus vārtus guva sešu minūšu un 27 sekunžu laikā. Vispirms viņš sestajā minūtē guva vārtus no vārtu priekšas, bet 12.minūtē, saņēmis ripu pie pretinieku zonas zilās līnijas, pa labo pusi virzījās uz vārtiem un meta. Ripa trāpīja aizsargam un atlēca pie Latvijas uzbrucēja, kurš ar atkārtotu metienu to raidīja vārtu kreisajā stūrī, panākot 2:0.
Girgensons 14 minūtēs un 25 sekundēs laukumā divreiz meta pa vārtiem, divreiz bloķēja pretinieku metienus, zaudēja vienīgajā iemetienā, nopelnīja četras soda minūtes, kuru laikā vārti netika zaudēti, un +/- rādītāju +1.
Vēl uzvarētāju labā divus vārtus guva Vojteks Stahovjaks, bet pa vieniem - Maksims Groševs un Olivers Bjorkstrands.
Viesiem vārtus guva Givanijs Smits, Gļebs Trikozovs, Jesperi Kotkaniemi, Noels Gunlers un Bredlijs Nado.
"Penguins" mājās ar 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) pieveica Detroitas "Red Wings".
Šilovs laukumā devās 32.minūtē, ka rezultāts bija 1:2, atvairot visus septiņus metienus.
Vārtus uzvarētāju labā guva Konors Devars, Robijs Fabri un Filips Tomazīno, bet viesiem abus vārtus guva Džons Lenards.
Vēl vienā mačā Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" savā laukumā ar 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) pieveica Sietlas "Kraken".
Bļugers 16 minūtēs un vienā sekundē laukumā divreiz meta pa vārtiem, vienreiz bloķēja pretinieku metienu, uzvarēja četros no 13 iemetieniem un sakrāja +/- rādītāju -1.
Vārtus mājiniekiem guva Breidens Kūtss, Filips Hroneks, Džeiks Debrasks un Evanders Keins, bet viesiem - Jani Nīmans un Taisons Džagnauts.
NHL pirmssezonas pārbaudes spēles beigsies 4.oktobrī, bet pamatturnīrs sāksies 7.oktobrī.
Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvējiem kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.