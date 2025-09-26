Krastenbergam un Zīlem pa rezultatīvai piespēlei Čehijas hokeja ekstralīgas spēlēs
Latvijas aizsargs Kristaps Zīle piektdien atzīmējās ar rezultatīvu piespēli Liberecas "Bili Tygri" uzvarā savā laukumā Čehijas hokeja ekstralīgas mačā, bet uzbrucējs Renārs Krastenbergs rezultatīvi piespēlēja "Olomouc" komandas zaudējumā mājas spēlē.
"Bili Tygri" ar 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) pieveica Haralda Egles, Jāņa Jaka un Roberta Mamčica pārstāvēto Karlovi Varu "Energie",
Zīle 32.minūtē vairākumā rezultatīvi piespēlēja Ondržeja Prohāzkas uzvaras vārtu guvumā.
Aizsargs 21 minūtē un 23 sekundēs laukumā divreiz meta pa vārtiem.
Jaks viesu rindās 22 minūtēs un 49 sekundēs laukumā trīsreiz meta pa vārtiem un pielietoja vienu spēka paņēmienu, Mamčics 17 minūtēs un 25 sekundēs laukumā vienreiz meta pa vārtiem un pielietoja vienu spēka paņēmienu, maču beidzot ar +/- rādītāju -1, bet Egle 14 minūtēs un 32 sekundēs laukumā uzvarēja divos no astoņiem iemetieniem.
"Olomouc" pēcspēles metienos ar 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1) zaudēja Ralfa Freiberga pārstāvētajai Vītkovices "Ridera".
Krastenbergs 53.minūtē vairākumā rezultatīvi piespēlēja Petra Fridriha vārtu guvumā, panākot 2:2, bet pēcspēles metienu sērijā, ko viesi uzvarēja ar 2:1, uzbrucējs nerealizēja pēcspēles metienu pirmajā sērijā.
Uzbrucējs 18 minūtēs un 34 sekundēs laukumā četrreiz meta pa vārtiem, bet Freibergs 18 minūtēs un 57 sekundēs laukumā divreiz meta pa vārtiem un pielietoja vienu spēka paņēmienu.
Vēl piektdien Oskara Batņas pārstāvētā Hradeckrālovas "Mountfield" mājās ar 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) pārspēja Litvīnovas "Verva", Mārtiņa Dzierkala pārstāvētā Prāgas "Sparta" viesos ar 7:2 (3:1, 2:1, 2:0) sagrāva "Mlada Boleslav", bet bez savainotā Kristiāna Rubīna spēlējošā Plzeņas "Škoda" savā laukumā ar 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) pieveica Kladno "Rytiri".
Augstāko vietu no latviešu pārstāvētajiem klubiem turnīra tabulā ar 15 punktiem astoņās spēlēs ieņem "Energie", kas ir trešā, bet ceturtā ar 14 punktiem ir "Sparta".
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.