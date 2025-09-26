2023. gada PČ hokejā bronzas medaļnieks Bergmanis noslēdz līgumu ar ECHL klubu "Rush"
2023. gada pasaules čempionāta (PČ) hokejā bronzas medaļnieks aizsargs Arvils Bergmanis ir noslēdzis līgumu ar Austrumkrasta hokeja līgas (ECHL) klubu Repidsitijas "Rush", ceturtdien paziņoja Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Kalgari "Flames" fārmklubs "Rush".
Tiek ziņots, ka līgumu Bergmanis ir parakstījis uz 2025./2026. gada sezonu.
Klubs uzsver, ka 25 gadus vecais Bergmanis būs pirmais latvietis "Rush" klubā un ir trešais Eiropā dzimušais spēlētājs, kas ar klubu ir parakstījis līgumu pirms šīs sezonas.
"Es ļoti labi pazīstu Bergmani, jo viņš pagājušajā gadā spēlēja manā komandā," sacīja "Rush" galvenais treneris un ģenerālmenedžeris Deivs Smits, kura vadībā aizsargs aizvadītajā sezonā spēlēja ASV Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) komandā "Renseliera Politehniskais institūts".
"Viņš ir spēlētājs, kurā spēj pielāgoties visām situācijām un ir stabils. Viņam ir pieredze spēlēšanā Latvijas izlasē, un viņš palīdzēs ar nobrieduša spēlētāja īpašībām gan uz ledus, gan ģērbtuvē, kā arī ir lielisks līderis," saka Smits.
Pirms tam Bergmanis trīs gadus pavadīja citā Aļaskas Fērbenksas Universitātes komandā, kas arī spēlēja NCAA. Viņš 134 NCAA spēlēs sakrāja desmit vārtus un 36 rezultatīvas piespēles.
"Ceru dot savu ieguldījumu gan uz ledus, gan ārpus tā, un turpināt izaugsmi," sacīja Bergmanis.
Bergmanis ir piedalījies trīs pasaules čempionātos, 2023. gadā izcīnot bronzas medaļu.
Iepriekšējā sezonā "Rush" ar 71 punktu 72 spēlēs nespēja kvalificēties ECHL "play-off" turnīram.