Cīņā par neizkrišanu no Virslīgas "Grobiņai" svarīga uzvara pār "Mettu"
"Grobiņa" piektdien izbraukumā Jūrmalā svinēja uzvaru divu vājāko "Tonybet" futbola virslīgas komandu 31. kārtas cīņā, tādējādi pametot pēdējo vietu.
33. minūtē Žuniors Čamba savā soda laukumā neatļauti kavēja Kristoferu Rēķi, un uz "Grobiņas" vārtiem tika piešķirts 11 metru soda sitiens, Čambam saņemot dzelteno kartīti. Tomēr Markusa Ivulāna sitienu vārtu labajā stūrī atvairīja viesu vārtsargs Frenks Dāvids Orols.
39. minūtē pēc Maksima Sidorova centrējuma no labās puses Mikola Ahapovs uz vārtsarga laukuma līnijas apsteidza mājinieku komandas kapteini Kārli Vilni un bez bumbas apstādināšanas ar kāju raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 1:0. Tieši tie kļuva par uzvaras vārtiem spēlē. Grobiņai šī bija pirmā spēle pēc tam, kad klubs pavēstīja par šķiršanos no galvenā trenera Viktora Dobrecova. Par trenera vietas izpildītāju kļuvis Oskars Kļava.
PALDIES, TRENER!— FK Grobiņa (@FkGrobina) September 25, 2025
Mūsu kopīgais ceļš ar Viktoru Dobrecovu nu ir šķīries divos virzienos. Šajā laikā ir piedzīvots ārkārtīgi daudz prieka un neaizmirstamu uzvaru!
Paldies par visu, Viktor, un lai veiksme pavada nākamajās uzvarās! Mēs zinām – daudz kas vēl ir priekšā.
Vislielākā… pic.twitter.com/p8qeBtTlGx
"Metta" pēc uzvaras ar 2:1 pār "Super Nova" komandu pēdējā cīņā ar 2:3 piekāpās "Tukums 2000" vienībai, bet "Grobiņa" pēc uzvaras ar 3:2 pār "Jelgavu" bija zaudējusi divos mačos, ar 2:3 piekāpjoties "Daugavpilij" un ar 0:1 - "Liepājai". Šosezon savstarpējās spēlēs pirmajā un trešajā riņķī ar 4:2 un 1:0 uzvarēja "Metta", bet otrajā aplī tika fiksēts neizšķirts - 1:1.
Sestdien "Jelgava" savā laukumā tiksies ar "Auda" vienību, svētdien "Tukums 2000" spēlēs ar "Super Nova" un "Liepāja" - ar RFS, bet pirmdien "Daugavpils" uzņems "Riga" vienību.
Turnīra tabulā pēc 30 kārtām 77 punkti ir "Riga", bet 71 punkts - RFS vienībai. Trešā ar 53 punktiem ir "Liepāja", pa 43 punktiem ir "Daugavpils" un "Auda" komandām, sestā ar 32 punktiem ir "Jelgava", 28 punkti ir "Tukums 2000" vienībai, 26 punkti - "Super Nova" komandai, bet 31 mačā 26 punkti ir "Grobiņai" un 24 punkti - "Metta" vienībai.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles. Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.