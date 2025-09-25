Atklāj LBL čempiones "VEF Rīga" budžetu un norēķinu situāciju par pagājušo sezonu
Latvijas čempiones basketbolā "VEF Rīga" budžets nākamajā sezonā būs aptuveni pusotrs miljons eiro, ceturtdien preses konferencē paziņoja komandas prezidents Gatis Jahovičs.
Kluba budžets saglabāts aptuveni iepriekšējās sezonas līmenī, teica Jahovičs.
Gaidāmajā sezonā "VEF Rīga" mājas spēles aizvadīs "Rimi" Olimpiskajā centrā, bet FIBA Čempionu līgā - "Xiaomi arēnā". Iespējams, ka kādas no spēlēm tiks aizvadītas arī ārpus Rīgas. Komanda izskatījusi arī iespēju spēlēt jaunajā Komandu sporta spēļu hallē, kur šosezon plāno mājot "Rīgas zeļļi".
Iepriekš publiskajā telpā parādījās informācija par VEF saistībām pret spēlētājiem par iepriekšējo sezonu. Kluba prezidents Jahovičs teica, ka ar spēlētājiem un personālu klubs norēķinājies par iepriekšējo sezonu, bet ar atsevišķiem piegādātājiem sastādīts norēķinu grafiks.
"VEF Rīga" pagājušajā sezonā triumfēja Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā un Latvijas Basketbola līgā, kā arī izcīnīja Latvijas kausu. Sezonu FIBA Čempionu līgā VEF sāks 7. oktobrī, kad uzņems Atēnu AEK, bet jau 30. septembrī pret "Keila KK" komanda sāks Latvijas - Igaunijas līgas regulāro turnīru.