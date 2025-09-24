Kitija Laksa turpina nespēlēt, "Mercury" pagarinājumā izlīdzina pusfināla sēriju WNBA
Latvijas basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētā Fīniksas "Mercury" vienība otrdien Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) pusfināla sērijas otrajā spēlē papildlaikā pieveica Minesotas "Lynx" vienību, sērijā līdz trim uzvarām panākot 1-1.
"Mercury" uzvarēja ar 89:83 (19:21, 13:27, 22:14, 25:17, 10:4), bet Laksa kaukumā nedevās. Uzvarētājām 24 punktus guva Satū Sabalī, ar 19 punktiem, 13 rezultatīvām piespēlēm un astoņām bumbām zem groziem izcēlās Alisa Tomasa, bet 13 punktus pievienoja Sami Vitkomba.
"Lynx" sastāvā rezultatīvākā ar 24 punktiem bija Nafīsa Koljēra, 21 punktu guva Keila Makbraida, bet 20 - Kortnija Viljamsa.
Sērijas trešā spēle norisināsies piektdien "Mercury" laukumā. Pamatturnīrā "Mercury" ar 27 uzvarām 44 spēlēs ierindojās ceturtajā vietā, bet "Lynx" ar 34 panākumiem ieņēma pirmo vietu 13 komandu konkurencē.
WNBA pusfināla sērijas noritēs līdz trim uzvarām, bet čempiones finālā tiks noskaidrotas sērijā līdz četrām uzvarām. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par čempionēm kļuva Ņujorkas "Liberty" basketbolistes, kuras finālsērijā līdz trim panākumiem ar 3-2 pārspēja Minesotas "Lynx" vienību.