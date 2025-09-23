Elvis Merzļikins nespēj glābt "Blue Jackets" no zaudējuma pirmajā pārbaudes spēlē
Zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) pirmssezonas pārbaudes spēlē pirmdien piedzīvoja latviešu vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" vienība, kas savā laukumā ar 0:4 (0:2, 0:0, 0:2) piekāpās Bufalo "Sabres" komandai.
Merzļikins laukumā devās pamatsastāvā, spēlēja teju 30 minūtes un atvairīja astoņus no desmit metieniem, jeb 80%. Latvieti otrā perioda vidū nomainījušais Džets Grīvzs tika galā ar 23 no 24 metieniem jeb 95,8%.
Pirmā perioda piektajā minūtē Merzļikinu pārspēja Bouens Bairems, bet pēc nepilnām trim minūtēm otros vārtus "Sabres" labā guva Beks Malenstins. Noslēdzošajā trešdaļā 16. minūtē ripu tukšos "Blue Jackets" vārtos iemeta Džeks Kvinss, bet pēdējā minūtē Grīvzu pārspēja Konsta Heleniuss. "Sabres" rindās Aleksandrs Georgijevs divos noslēlētos periodos atvairīja 16 metienus, bet trešajā trešdaļā spēlējušais Devons Levi tika galā ar visiem sešiem metieniem.
Citās pirmdienas spēlēs Tampabejas "Lightning" bez latviešu uzbrucēja Zemgus Girgensona ar 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) viesos pārspēja Karolīnas "Hurricanes", bet Pitsburgas "Penguins" bez vārtsarga Artūra Šilova un uzbrucēja Raivja Ansona pieteikumā ar 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:2) pēcspēles metienu sērijā piekāpās Monreālas "Canadiens" hokejistiem.
NHL pirmssezonas pārbaudes spēles norisināsies līdz 4.oktobrim, bet regulārais čempionāts sāksies 7.oktobrī. Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvējiem kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.