Spānijas basketbola izlasi turpmāk trenēs bijušais Madrides "Real" speciālists Mateo
Spānijas vīriešu basketbola izlasi turpmāk vadīs Čuss Mateo, pirmdien paziņoja Spānijas Basketbola federācija.
Vienošanās ar 56 gadus veco speciālistu noslēgta līdz 2029. gadam, kad Spānijā norisināsies Eiropas čempionāta finālturnīrs. Viņš pārņems pienākumus no Serdžo Skariolo, kura vadībā spāņi šī gada Eiropas meistarsacīkstēs jau apakšgrupā nolika čempionu pilnvaras.
Mateo trenera arodā strādā kopš 1991. gada, tajā skaitā vadot arī Spānijas U-16 izlasi. 2014. gadā Mateo kļuva par Pablo Laso asistentu Madrides "Real" komandā un 2022. gadā pārņēma komandas vadību. 2023. gadā viņš madridiešus aizveda līdz uzvarai Eirolīgā un nākamajā sezonā saņēma labākā trenera balvu. Pie "Real" stūres viņš kļuva arī par divkārtēju Spānijas čempionu un uzvarēja Karaļa kausa izcīņā.
Mateo jau pavisam drīz debitēs Spānijas basketbola izlases trenera amatā. Jau novembrī sāksies kvalifikācija uz 2027. gada Pasaules kausu. Spānija pirmajā grupu posmā atrodas A apakšgrupā, kur spēlēs pret Ukrainas, Dānijas un Gruzijas izlasēm. Spāņi kvalifikāciju uzsāks 27. novembrī, kad viesosies pie dāņiem. Spānijas basketbola izlase savā vēsturē piecas reizes kļuvusi par Eiropas čempionāta uzvarētāju, kā arī divas reizes triumfējusi Pasaules kausā.