Kitija Laksa nespēlē Fīniksas "Mercury" zaudējumā WNBA pusfināla sērijas pirmajā mačā
Latvijas basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētā Fīniksas "Mercury" svētdien ar zaudējumu uzsāka Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) pusfināla sēriju pret Minesotas "Lynx" vienību.
Sērijas līdz trim uzvarām pirmajā mačā pamatturnīra uzvarētāja "Lynx" savā laukumā bija pārāka ar 82:69 (24:22, 23:18, 12:19, 10:23). Laksa bija pieteikumā, bet laukumā nedevās. Uzvarētājām 23 punktus guva Kortnija Viljamsa, 21 - Keila Makbraida, bet 18 punkti un deviņas atlēkušās bumbas zem groziem Nafīsas Koljēras kontā. "Mercury" sastāvā Kalea Kopere izcēlās ar 22 punktiem, 18 punktus guva Alisa Tomasa, bet 11 - Semi Vitkomba.
Arī sērijas otrā spēle norisināsies otrdien "Lynx" laukumā. Pamatturnīrā "Mercury" ar 27 uzvarām 44 spēlēs ierindojās ceturtajā vietā, bet "Lynx" ar 34 panākumiem ieņēma pirmo vietu 13 komandu konkurencē. WNBA pusfināla sērijas noritēs līdz trim uzvarām, bet čempiones finālā tiks noskaidrotas sērijā līdz četrām uzvarām.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par čempionēm kļuva Ņujorkas "Liberty" basketbolistes, kuras finālsērijā līdz trim panākumiem ar 3-2 pārspēja Minesotas "Lynx" vienību.