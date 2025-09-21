Bijušais RFS futbolists Iličs Vācijas bundeslīgā asistē visos četros "Union" komandas vārtos.
Bundeslīgā mirdz bijušais RFS uzbrucējs - Iličs asistē katrā “Union” vārtu guvumā
Trīs sezonas Latvijas futbola virslīgā RFS rindās spēlējušais serbu uzbrucējs Andrejs Iličs svētdien Vācijas bundeslīgas mačā asistēja visos četros Berlīnes "Union" komandas gūtajos vārtos.
"Union" viesos ar rezultātu 4:3 (2:1) pārspēja Frankfurtes "Eintracht".
Spēles devītajā minūtē Iličs palīdzēja 20 gadus vecajam Iljasam Ansā panākt 1:0 berlīniešu labā, bet maču turpinājumā viņš asistēja Olivera Bērka trīs gūtajos vārtos.
Šosezon četrās aizvadītajās spēlēs Iličs atzīmējies ar piecām rezultatīvām piespēlēm.
Iličs RFS pievienojās 2021.gada septembrī, 65 virslīgas spēlēs gūstot 33 vārtus. Pēcāk viņš nonāca Norvēģijas komandā "Valerenga" un turpinājumā pievienojās Francijas klubam "Lille", kas vispirms viņu izīrēja un pēc tam arī pārdeva "Union" vienībai.
Berlīnes komanda sezonas pirmajās četrās spēlēs par divām uzvarām iekrājusi sešus punktus, kas dod desmito vietu, bet šodienas pretinieki ar tādu pašu bilanci ir sestie.