Zīle, Batņa un Dzierkals gūst pirmos vārtus sezonā Čehijas ekstralīgā
Latvijas hokejisti Kristaps Zīle, Mārtiņš Dzierkals un Oskars Batņa svētdien Čehijas ekstralīgā guva savus pirmos vārtus šajā sezonā.
Zīles pārstāvētā Liberecas "Bili Tygri" mājās ar 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) pārspēja Kladno "Rytirzi".
Latviešu aizsargs 38 sekundes pirms pirmā perioda beigām izpildīja spēcīgu metienu no distances un panāca 2:1, tādējādi gūstot vārtus, kas vēlāk izrādījās uzvaru nesošie.
Tikmēr uzbrucējs Batņa un Hradeckrālovas "Mountfield" mājās ar 3:5 (1:0, 2:0, 0:5) zaudēja Brno "Kometa" komandai.
Septītajā minūtē Batņa bija pirmais vārtu priekšā pie atlēkušās ripas un ar nūjas lāpstiņas neērto pusi ieraidīja to mērķī, tobrīd panākdams 1:0.
Savukārt uzbrucējs Dzierkals ar Prāgas "Sparta" viesos ar 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzveica Vītkovices "Ridera" komandu, kurai savā sezonas pirmajā spēlē ar rezultatīvu piespēli palīdzēja aizsargs Ralfs Freibergs.
Trešā perioda astotajā minūtē Dzierkals vārtu priekšā ar atkārtotu metienu panāca 2:2.
Citā spēlē aizsargs Roberts Mamčics tika pie otrās rezultatīvās piespēles sezonā, kā arī tika noraidīts līdz mača beigām par pretinieka grūšanu apmalē. Mamčica, Jāņa Jaka un Haralda Egles pārstāvētā Karlovi Vari "Energie" viesos ar 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) pārspēja "Mlada Boleslav".
Vēl svētdien Plzeņas "Škoda" bez Kristiāna Rubīna pieteikumā mājās ar 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) uzvarēja Pardubices "Dynamo".
Augstāko vietu no latviešu pārstāvētajiem klubiem turnīra tabulā ar 12 punktiem ieņem "Energie", kas ir trešā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.