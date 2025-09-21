Ikaunieka un Lemajiča dublis kaldina RFS uzvaru pār “Daugavpili”
Jānis Ikaunieks un Darko Lemajičs svētdien "Tonybet" futbola virslīgas 30.kārtas spēlē guva pa diviem vārtiem, kaldinot RFS komandas uzvaru.
RFS mājās ar 5:1(3:0) pārspēja "Daugavpili".
Jau spēles otrajā minūtē pēc Mora Tallā centrējuma Ikaunieks bija precīzs ar galvu, bet 25.minūtē, asistējot Sedrikam Kuadio, 2:0 panāca Lemajičs. Puslaika otrajā pusē, 36.minūtē, pēc Petra Mareša stūra sitiena vēl vienu nekļūdīgu raidījumu ar galvu izpildīja Ikaunieks.
Ceturtos vārtus RFS guva 67.minūtē, kad pēc Aleksandara Filipoviča piespēles no kreisās puses Lemajičs no tuvas distances trieca bumbu tīklā.
Cīņas 81.minūtē Kirils Bujanovs ar skaistu sitienu ārpus soda laukuma iegrieza bumbu stūrī un samazināja mājinieku pārsvaru. Kompensācijas laika otrajā minūtē uz "Daugavpils" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, kuru realizēja Ismaels Diomandē.
Pirms tam Latvijas čempionāta līdere "Riga" komanda viesos ar 3:2 pārspēja "Jelgavu", bet "Liepāja" ar 1:0 bija pārāka pār "Grobiņu". Sestdien kārtas pirmajā mačā "Tukums 2000" savā laukumā ar 3:2 pārspēja "Metta" vienību.
Pirmdien Rīgā "Auda" tiksies ar "Super Nova" komandu.
Turnīra tabulā 29 mačos 76 punkti ir "Riga", bet 70 punkti - RFS vienībai. 53 punkti 30 spēlēs ir "Liepājai", 43 punkti - "Daugavpilij", 40 - "Auda" komandai, 32 - "Jelgavai", bet 28 punktus ir sakrājis "Tukums 2000". 29 spēlēs 26 punkti ir "Super Nova" komandai, 30 cīņās 24 punkti - "Metta" komandai, bet 23 punkti - "Grobiņai".
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.