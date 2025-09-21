Džibrila Geja vārti kompensācijas laikā dāvā “Liepājai” uzvaru pār “Grobiņu”
Uzvaras vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā uzvaras vārtus gūstot Džibrilam Gejam, "Liepāja" svētdien "Tonybet" futbola virslīgas 30.kārtas spēlē viešņas statusā ar 1:0 (0:0) pārspēja "Grobiņu", kurai zaudētie punkti liedza pamest pēdējo vietu turnīra tabulā.
Pirmā puslaika vidū "Liepājai" bija jāveic piespiedu maiņa, jo traumas dēļ maču nevarēja turpināt uzbrucējs Bruno Melnis.
Otrajā puslaikā "Grobiņa" dominēja un tai bija vairāki vārtu gūšanas momenti, taču neviens no tiem netika realizēts. Kompensācijas laika pirmajā minūtē pēc Kivona Leidsmana piespēles gar vārtiem bumba nonāca pie labā staba, kur netraucēts kāju pielika Gejs - 1:0.
Pirms tam Latvijas čempionāta līdere "Riga" komanda viesos ar 3:2 pārspēja "Jelgavu".
Vēl šodien "LNK Sporta parks" laukumā Rīgā tiksies RFS ar "Daugavpili".
Sestdien kārtas pirmajā mačā "Tukums 2000" savā laukumā ar 3:2 pārspēja "Metta" vienību.
Pirmdien Rīgā "Auda" tiksies ar "Super Nova" komandu.
Turnīra tabulā 29 mačos 76 punkti ir "Riga", bet 28 cīņās 67 punkti - RFS vienībai. 53 punkti 30 spēlēs ir "Liepājai", 43 punkti - "Daugavpilij", 40 - "Auda" komandai, 32 - "Jelgavai", bet 28 punktus ir sakrājis "Tukums 2000". 29 spēlēs 26 punkti ir "Super Nova" komandai, 30 cīņās 24 punkti - "Metta" komandai, bet 23 punkti - "Grobiņai".
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.