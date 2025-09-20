Hola kļūst par atlētu atlēti, Čebetai otrais zelts Tokijā
Amerikāniete Ena Hola sestdien Tokijā pasaules vieglatlētikas čempionātā uzvarēja septiņcīņā, tiekot pie neoficiālā pasaules daudzpusīgākās vieglatlētes statusa.
Hola septiņās disciplīnās divu dienu laikā sakrāja 6888 punktus. Pirms trim gadiem ASV pilsētā Jūdžinā viņa bija trešā, bet pirms diviem gadiem Budapeštā - otrā.
Otrā ar jaunu Īrijas rekordu 6714 finišēja Keita O'Konora, bet bronzas medaļas saņēma divas sportistes, sakrājot 6581 punktu. Trešā ar personisko rekordu bija amerikāniete Talija Bruksa un divkārtējā pasaules čempione septiņcīņā britu sportiste Katerina Džonsone-Tompsone.
Tikmēr Nīderlandes sportiste Jesika Shildere uzvarēja lodes grūšanā. Shildere uzvarēja ar rezultātu 20,29 metri.
Otrā ar rezultātu 20,21 metru bija divkārtējā pasaules čempione amerikāniete Čeisa Džeksone, bet trešā ar atkārtotu personisko rekordu 20,06 metri - jaunzēlandiete Medisona Lī Veša.
Savukārt kenijiete Beatrise Čebeta uzvarēja 5000 metru skriešanā, izcīnot otro zelta medaļu čempionātā. Pasaules rekordiste un olimpiskā čempione Čebeta uzvarēja ar rezultātu 14 minūtes un 54,36 sekundes.
Otrā ar rezultātu 14 minūtes un 55,07 sekundes bija viņas tautiete Feita Kipjegona, kura Tokijā uzvarēja 1500 metru skrējienā, bet trešā ar rezultātu 14 minūtes un 55,42 sekundes finišēja Itālijas pārstāve Nadja Batokleti.
Tikmēr Čebetas tautietis Emmanuels Vanjonji uzvarēja 800 metru skriešanā. Parīzes olimpisko spēļu uzvarētājs Vanjonji uzvaru izcīnīja ar jaunu sacensību rekordu minūte un 41,86 sekundes.
Otrais, atpaliekot četras sekundes simtdaļas, bija Parīzes spēļu bronzas medaļas laureāts alžīrietis Džamels Sedžati, bet trešais ar rezultātu minūte un 41,95 sekundes finišēja pasaules eksčempions Sudānā dzimušais kanādietis Marko Arops.
Jau ziņots, ka sestdien sudraba medaļu šķēpa mešanā ar jaunu personisko rekordu 64,64 metri izcīnīja Anete Sietiņa, bet 20 kilometru soļošanas sacensībās Raivo Saulgriezis ar rezultātu stunda 27 minūtes un 25 sekundes ieņēma 41.vietu 47 sportistu sacensībās. Iepriekš ziņots, ka 24. vietu Tokijā ieņēma Saulgriezis 35 kilometru soļošanā un Latvijas kārtslēcējs Valters Kreišs, bet Līna Mūze-Sirmā šķēpa mešanā ierindojās 32.vietā.
Startam Tokijā ir pieteikti 2202 vieglatlēti no 198 valstīm. Pasaules čempionāts Tokijā beigsies 21.septembrī.