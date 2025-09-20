Spāniete Peresa kļūst par četrkārtējo pasaules čempioni soļošanā
Spānijas sportiste Marija Peresa sestdien Tokijā pasaules vieglatlētikas čempionātā uzvarēja 20 kilometru soļošanā, pēdējos divos pasaules čempionātos izcīnot ceturto čempiones titulu.
Peresa uzvarēja ar rezultātu viena stunda 25 minūtes un 54 sekundes.
Peresa Tokijā bija uzvarējusi arī 35 kilometru soļošanā, bet pirms diviem gadiem Budapeštā viņa bija ātrākā abās soļošanas distancēs.
Otro vietu ar jaunu valsts rekordu stunda 26 minūtes un sešas sekundes ieņēma meksikāniete Alenja Gonsalesa, bet trešo ar jaunu valsts rekordu - Japānas soļotāja Nanako Fudzi (1:26:18).
Jau ziņots, ka sestdien vīriešu sacensībās Latvijas soļotājs Raivo Saulgriezis ar rezultātu stunda 27 minūtes un 25 sekundes ieņēma 41.vietu 47 sportistu sacensībās.
Plkst.15.05 pēc Latvijas laika šķēpa mešanas pamatsacensības uzsāks Anete Sietiņa, sacensības tiešraidē translējot televīzijas kanālam LTV7.
Jau ziņots, ka 24.vietu Tokijā ieņēma Saulgriezis 35 kilometru soļošanā un Latvijas kārtslēcējs Valters Kreišs, bet Līna Mūze-Sirmā šķēpa mešanā ierindojās 32.vietā.
Startam Tokijā ir pieteikti 2202 vieglatlēti no 198 valstīm.
Pasaules čempionāts Tokijā beigsies 21.septembrī.