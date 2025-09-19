Ļebedevam otrā vieta Eiropas spīdveja čempionātā
Latvijas motosportists Andžejs Ļebedevs piektdien Čehijā izcīnīja trešo vietu Eiropas spīdveja čempionāta ceturtajā finālposmā, sezonas kopvērtējumā ieņemot otro vietu.
Par Eiropas čempionu ar 56 punktiem kļuva polis Patriks Dudeks, Ļebedevs sakrāja 48 punktus, bet trešais ar 40 punktiem četru sacensību summā finišēja dānis Leons Madsens, kurš par punktu apsteidza finālā avarējušo Vorinu.
Pērnā gada čempions Ļebedevs uzvarēja pirmajā, trešajā un ceturtajā braucienā, piektajā finišēja otrais, bet otrajā braucienā punktus nenopelnīja.
Zviedrijas spīdvejists Timo Lahti ar 12 punktiem un Ļebedevs ar 11 punktiem iekļuva finālā, pirms kura par Eiropas čempionu jau bija kļuvis polis Patriks Dudeks, kurš no Ļebedeva bija atrāvies sešu punktu tālumā un kurš kopā ar vēl vienu Polijas sportistu Kacperu Vorinu bija labākie pusfinālā, iekļūstot fināla četriniekā.
Finālā uzvarēja Dudeks, otrais bija Lahti, abiem sakrājot pa 14 punktiem, bet trešais ar 12 punktiem finišēja Ļebedevs.
Pirmajā posmā Polijas trekā Bidgoščā Ļebedevs ieņēma otro vietu, otrajā posmā Vācijas pilsētā Gistrovā bija piektais, bet augusta nogalē Polijas pilsētā Lešno ieņēma trešo vietu.
Ļebedevs ir divkārtējs Eiropas čempions, 2017.gadā kļūstot par pirmo Latvijas spīdvejistu, kurš ir uzvarējis Eiropas meistarsacīkstēs.