Pasaules vieglatlētikas čempionātā startēs šķēpa metēja Sietiņa un soļotājs Saulgriezis
Šķēpa metēja Anete Sietiņa un soļotājs Raivis Saulgriezis šodien Tokijā startēs pasaules vieglatlētikas čempionātā.
Plkst.3.55 pēc Latvijas laika 20 kilometru distancē dosies soļotājs Saulgriezis, bet plkst.15.05 šķēpa mešanas pamatsacensības uzsāks Sietiņa, sacensības tiešraidē translējot televīzijas kanālam LTV7.
Saulgrieža šosezon sasniegtais rezultāts stunda 22 minūtes un 50 sekundes ir 40 labākais 48 sportistu vidū, bet pasaules rangā latvietis saskaņā ar pirmsstarta protokolu ieņem 86.vietu.
Saulgriezim šis Tokijā būs otrais starts. 35 kilometru soļošanā pasaules čempionātu debitants ieņēma 24.vietu.
Šķēpa mešanas pamatsacensībās Sietiņa iekļuva piektdien, B kvalifikācijas grupā sasniedzot labāko rezultātu 63,67 metri, kas ir sportistes šosezon labākais rezultāts.
No 12 sacensību dalībniecēm Sietiņai šosezon ir piektais labākais rezultāts.
Kvalifikācijas sacensību barjeru pārvarēt neizdevās Līnai Mūzei-Sirmajai, kura ar rezultātu 54,49 metri 36 sportistu konkurencē ieņēma 32.vietu.
Sietiņai šis ir ceturtais pasaules čempionāts, pirms diviem gadiem Budapeštā ieņemot ceturto vietu.
Jau ziņots, ka 24.vietu Tokijā ieņēma Latvijas kārtslēcējs Valters Kreišs.
Līdz šim Latvijas sportisti pasaules meistarsacīkstēs ir izcīnījuši trīs medaļas. Sudraba medaļu tāllēkšanā 2011. gadā izcīnīja Ineta Radeviča, bet bronzas medaļu - Dainis Kūla 1983. gadā šķēpa mešanā, pārstāvot PSRS izlasi, un Laura Ikauniece 2015. gadā septiņcīņā.
2023. gada pasaules čempionātā Budapeštā Latviju pārstāvēja deviņi atlēti, augstāko vietu izcīnot Sietiņai, kura ieņēma ceturto vietu.
Startam Tokijā ir pieteikti 2202 vieglatlēti no 198 valstīm.
Pasaules čempionāts Tokijā beigsies 21. septembrī.