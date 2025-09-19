Graudiņa/Samoilova iekļūst "Elite 16" Brazīlijas turnīra astotdaļfinālā
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova piektdien Brazīlijā svinēja otro uzvaru divās pludmales volejbola profesionālās tūres (BPT) Žuaunpesoas "Elite 16" sērijas turnīra spēlēs un iekļuva astotdaļfinālā.
Pāris Graudiņa/Samoilova, kas Brazīlijā ir izsēts ar trešo numuru, C grupas mačā cīņā par pirmo vietu ar 2-0 (21:14, 21:18) pārspēja Brazīlijas duetu Egeile Almeida/Vitorija de Souza, kas ir izsēts ar 15. numuru.
Latvijas pāris bija labāks blokā (4:0), ar servi (5:4) un pretinieču kļūdām (13:8) gūtajos punktos, bet uzbrukumā katra no komandām guva par 20 punktiem. Graudiņa guva 15 punktus, astoņus no tiem sakrājot uzbrukumā, četrus - blokā un trīs - ar servi. Samoilova guva 14 punktus, 12 no tiem gūstot ar uzbrukumiem, bet divus - ar servi. Pretiniecēm Almeida guva 16 un de Souza - astoņus punktus.
Astotdaļfināla cīņa notiks sestdien.
Jau ziņots, ka pirmajā grupas cīņā Latvijas pāris ar 2-1 (21:18, 14:21, 15:4) pārspēja ar 22.numuru izsētās mājinieces Karolinu Ortu un Elizi Sekomandi, kuras pārvarēja kvalifikācijas barjeru. Iepriekš ziņots, ka vīriešu turnīrā ar septīto numuru izsētie Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots cieta divus zaudējumu grupā un ieņēma dalītu 19.vietu, nopelnot 380 pasaules ranga punktus.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.