Mūze-Sirmā nespēj pārvarēt pasaules čempionāta kvalifikāciju šķēpa mešanā
Šķēpa metēja Līna Mūze-Sirmā piektdien Tokijā pasaules vieglatlētikas čempionātā nepārvarēja kvalifikāciju.
Šķēpa mešanas sacensību A kvalifikācijas grupā Mūze-Sirmā pirmajā metienā šķēpu raidīja 54,49 metru, bet otrajā - 53,25 metru tālumā. Trešajā mēģinājumā viņas raidītais šķēps lidoja 53,53 metrus, Latvijas šķēpmetējai ieņemot 17. vietu 18 šķēpmetēju grupā un pamatsacensībām nekvalificējoties. Mūzei-Sirmajai pērnā gada nogalē tika veikta pleca operācija. Lai iekļūtu 12 labāko sportistu vidū, šķēps ir jāmet 62,50 metru tālumā vai jābūt labāko divpadsmitniekā.
Plkst.15 kvalifikācijas sacensību B grupā startēs Anete Sietiņa, sacensības tiešraidē translējot televīzijas kanālam LTV7. Sietiņa 36 sportistu vidū šosezon pirms piektdienas mačiem ar rezultātu 61,60 metri ieņēma 22. vietu, bet Mūzei-Sirmajai ar 57,37 metriem bija sliktākais rezultāts visu dalībnieču vidū. Pamatsacensības notiks sestdien.
Sietiņa un Mūze-Sirmā sacensībām kvalificējās pēc ranga. Mūzei-Sirmajai šis ir piektais, bet Sietiņai - ceturtais pasaules čempionāts. Mūze-Sirmā labāko rezultātu sasniedza 2022. gadā ASV pilsētā Jūdžinā, ieņemot sesto vietu, bet Sietiņa bija ceturtā pirms diviem gadiem Budapeštā.
Jau ziņots, ka 24. vietu Tokijā ieņēma Latvijas kārtslēcējs Valters Kreišs un Raivo Saulgriezis 35 kilometru soļošanā. Saulgriezim sestdien paredzēts starts arī 20 soļošanā.
Līdz šim Latvijas sportisti pasaules meistarsacīkstēs ir izcīnījuši trīs medaļas. Sudraba medaļu tāllēkšanā 2011. gadā izcīnīja Ineta Radeviča, bet bronzas medaļu - Dainis Kūla 1983. gadā šķēpa mešanā, pārstāvot PSRS izlasi, un Laura Ikauniece 2015. gadā septiņcīņā. 2023. gada pasaules čempionātā Budapeštā Latviju pārstāvēja deviņi atlēti, augstāko vietu izcīnot Sietiņai, kura ieņēma ceturto vietu.
Startam Tokijā ir pieteikti 2202 vieglatlēti no 198 valstīm. Pasaules čempionāts Tokijā beigsies 21. septembrī.