Šodien 08:23
Pļaviņš/Fokerots cieš zaudējumu cīņā par vietu "Elite 16" turnīra "play-off"
Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots ceturtdien Brazīlijā ar 0-2 (18:21, 14:21) zaudēja mājiniekiem Evandru Gonsalvesam un Arturam Lanči, piedzīvojot zaudējumu cīņā par vietu pludmales volejbola profesionālās tūres (BPT) Žuaunpesoas "Elite 16" sērijas turnīra "play-off".
Turnīru latvieši noslēdza dalītā 19.vietā ar 380 ranga punktiem. F grupas pirmajā mačā viņi ar 0-2 (26:28, 14:21) piekāpās austriešiem Timo Hammarbergam un Timam Bergeram, kuri turnīrā izlikti ar 18.numuru. Ceturtdien grupas pirmajā spēlē uzvarēja Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova, kuras piektdien spēkosies par vietu izslēgšanas turnīrā otrajā kārtā. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.