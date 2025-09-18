"Kobenhavn" nenoskaidro uzvarētāju spēlē ar "Bayer", "Club Brugge" pieveic "Monaco" UEFA Čempionu līgā
Beļģijas vienība "Club Brugge" ceturtdien mājās svinēja uzvaru pirmajā UEFA Čempionu līgas mačā, bet "Kobenhavn" savā laukumā spēlēja neizšķirti ar Vācijas klubu Leverkūzenes "Bayer".
"Kobenhavn" mājās spēlēja 2:2 (1:0) ar Vācijas vicečempioni "Bayer". Vārtus mājinieku labā devītajā minūtē guva Jordans Lāšons, no soda laukuma raidot bumbu vārtu labajā stūrī - 1:0. Izlīdzinājumu 82.minūtē panāca Alehandro Grimaldo, raidot bumbu vārtu labajā augšējā stūrī - 1:1. 87.minūtē mājinieki vēlreiz izvirzījās vadībā pēc Roberta sitiena no tuvas distances, taču mājinieku aizsargs Pantelis Hacidiaks mača kompensācijas laika pirmajā minūtē neveiksmīgi bloķēt bumbu pēc centrējuma, taču ieraidīja to savos vārtos - 2:2.
Beļģijas pilsētā Brigē uzvaru izcīnīja vietējā komanda "Club Brugge", kas ar 4:1 (3:0) pārspēja "Monaco". Mača desmitajā minūtē Monako klubs neizmantoja iespēju izvirzīties vadībā. Mājinieku vārtsargs Simons Miņolē pārkāpa noteikumus savā soda laukumā, taču Magness Akliušs raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī, bet Miņolē, kurš traumas dēļ laukumu bija spiests atstāt 19.minūtē, bumbu atvairīja. Vārtus 12 minūšu laikā pirmā puslaika beigās guva Nikolo Trezoldi, Rafaels Onjedika un Hanss Vanakens. Mamadū Diakons 75.minūtē panāca 4:0, bet mača kompensācijas laika otrajā minūtē Ansu Fati vienus vārtus atguva.
Ceturtdien notiks vēl četras pirmās kārtas spēles. Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24.vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36.vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada maijā norisināsies Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".