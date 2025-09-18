Virslīgas līdere "Riga" sakauj "Liepāju" un kļūst par "Audas" pretinieci Latvijas kausa finālā
"Riga" ceturtdien Liepājā svinēja uzvaru un kļuva par "Auda" vienības pretinieci Latvijas kausa finālā. "Riga" ar 4:0 (2:0) sagrāva "Liepāju". Trešdien "Auda" otrajā pusfinālā sensacionāli pieveica čempioni RFS.
Ceturtajā minūtē vārtus pēc Maksima Toņiševa piespēles guva Marko Regža, kurš 26.minūtē realizēja arī 11 metru soda sitienu, panākot 2:0. 70.minūtē 3:0 panāca Orlando Kalderons, bet 80.minūtē liepājnieki palika mazākumā, jo sarkano kartīti saņēma pirms trim minūtēm laukumā uz maiņu nākušais Trezors Samba. 82.minūtē pēc Režinaldu Ramiresa sitiena rezultāts kļuva 4:0.
Abas komandas ir divkārtējas Latvijas kausa ieguvējas, rīdziniekiem turnīrā uzvarot 2018. un 2023.gadā, bet liepājniekiem - 2017. un 2020.gadā. Finālā abas komandas tikās 2017.gadā, kad ar 2:0 pārāka bija Liepājas komanda.
Šosezon Latvijas čempionātā abas komandas ir tikušās trīs reizes, un visos mačos ar kopējo vārtu attiecību 10:4 ir uzvarējusi "Riga". Tiesa, pēdējā mačā uzvara tika gūta tikai pamatlaika beigās ar 11 metru soda sitienu.
Turnīra fināls notiks 30.oktobrī. Pērn par Latvijas kausa ieguvējiem kļuva RFS futbolisti, kuri finālā papildlaikā ar 4:2 pārspēja "Audu".
Latvijas kausa izcīņas vēsturē kopš 1936.gada pie trofejas tikušas 39 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas cēlušas 13 dažādas vienības.