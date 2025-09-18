Latvijas U-23 3x3 basketbolisti ar divām uzvarām sāk Pasaules kausa izcīņu
Latvijas U-23 vīriešu 3x3 basketbola izlase - Daniils Smirnovs, Mārcis Osis, Dāvis Skreivers un Mārtiņš Bumbieris - ceturtdien Ķīnā ar divām uzvarām uzsāka Pasaules kausa izcīņu.
Latvijas komanda, kas izsēta ar piekto numuru, D apakšgrupas pirmajā spēlē ar 21:14 pārspēja Fidži (20.) basketbolistus, bet otrajā mačā ar 21:18 pieveica mājiniekus ķīniešus, kuri izlikti ar ceturto numuru (visaugstāk grupā).
Pirmajā spēlē pret Fidži astoņus punktus latviešiem guva Osis, piecus - Skreivers, bet pa četriem - Smirnovs un Bumbieris. Arī mačā ar mājiniekiem Osis guva astoņus punktus, septiņus punktus pievienoja Smirnovs, bet katrs pa trim - Skreivers, Bumbieris
Sestdien nākamajās divās spēlēs latviešiem plkst.11.15 būs tikšanās ar ASV (12.), bet plkst.13.45 būs jāmērojas spēkiem ar Kataru (13.). Spēļu tiešraides var vērot "YouTube" kanālā "FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel".
Turnīrā piedalās 20 komandas, kuras pirmajā posmā sadalītas četros piecniekos un tiek izspēlēts grupu turnīrus. Katras grupas divas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā. Svētdien tiks izspēlēts izslēgšanas turnīrs - ceturtdaļfināli, pusfināli un cīņas par medaļām.
Latvijas basketbolisti ceļazīmi uz U-23 Pasaules kausa izcīņu ieguva vasarā, izcīnot pirmo vietu U-23 Nāciju līgas turnīra Eiropas trešajā grupā. Mārcis Osis U-23 Pasaules kausa izcīņā startē otro gadu pēc kārtas.
U-23 Pasaules kausa izcīņa pirmo reizi notika 2018. gadā, un šis būs sestais turnīrs. Latvijas izlasei labākais starts bija pirmajā gadā, kad Armands Ginters, Linards Jaunzems, Nils Ozoliņš un Roberts Pāže izcīnīja sudraba medaļas. 2019. gadā Latvijas komanda ierindojās astotajā vietā, 2022.gadā - piektajā vietā, 2024. gadā - 12.vietā.