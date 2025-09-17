VIDEO: Renārs Krastenbergs iemet savus pirmos vārtus Čehija ekstralīgā
foto: Edijs Pālens/LETA
Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Renārs Krastenbergs pēc iespaidīgas sezonas Slovākijā - 53 spēlēs 31 vārti un 19 rezultatīvas piespēles - ticis pie iespējas debitēt spēcīgajā Čehijas čempionātā.
VIDEO: Renārs Krastenbergs iemet savus pirmos vārtus Čehija ekstralīgā

Latvijas uzbrucējs Renārs Krastenbergs trešdien guva savus pirmos vārtus Čehijas hokeja ekstralīgā, sekmējot "Olomouc" komandas uzvaru.

"Olomouc" mājās ar rezultātu 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) pārspēja Kladno "Rytirzi" vienību.

Krastenbergs spēles 13. minūtē aiz vārtiem ieguva ripu un veica plašu slidojumu pa zonu, uzbrukumu noslēdzot ar precīzu metienu - 1:0. Šajā spēlē viņš uz ledus bija 18 minūtes un 45 sekundes, piecreiz meta pa vārtiem, bloķēja divus metienus un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.

Sezonas pirmajās trīs spēlēs latvietim bija viena rezultatīva piespēle. Olomoucas komanda sezonu sāka ar diviem zaudējumiem, bet nākamajos divos mačos guvusi uzvaras. Seši punkti šobrīd dod desmito vietu 14 klubu konkurencē. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.

