Latviju pasaules čempionātā loka šaušanā pārstāvēs Ieva Melle, Jānis Kants un Gints Jonasts
foto: Evija Trifanova/LETA
Latvijas komandas sastāvā startēs Ieva Melle.
Citi sporta veidi

Latviju pasaules čempionātā loka šaušanā pārstāvēs Ieva Melle, Jānis Kants un Gints Jonasts

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Nākamnedēļ Kvandžu, Dienvidkorejā, gaidāmajā pasaules čempionātā loka šaušanā parasportistiem startēs trīs Latvijas pārstāvji, informē Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK).

Latviju pasaules čempionātā loka šaušanā pārstāvēs...

Nākamnedēļ Kvandžu, Dienvidkorejā, gaidāmajā pasaules čempionātā loka šaušanā parasportistiem startēs trīs Latvijas pārstāvji, informē Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK).

Latvijas komandas sastāvā startēs Ieva Melle, Jānis Kants un Gints Jonasts sacensībās ar rekursīvo loku. Komandai līdzi dosies treneri Gabriēle Menegels un Vlads Sigausks.

"Konkurence būs liela, bet mēs šīm sacensībām esam gatavojušies, krājot pieredzi gan vietējās sacensībās, gan Baltijas līmenī," LPK citē Melles teikto.

Meistarsacīkstēs piedalīsies apmēram 240 sportisti no 47 valstīm.

Tēmas

Latvijas Paralimpiskā komitejaDienvidkorejaLatvija

Citi šobrīd lasa