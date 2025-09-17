Latvijas komandas sastāvā startēs Ieva Melle.
Citi sporta veidi
Šodien 20:46
Latviju pasaules čempionātā loka šaušanā pārstāvēs Ieva Melle, Jānis Kants un Gints Jonasts
Nākamnedēļ Kvandžu, Dienvidkorejā, gaidāmajā pasaules čempionātā loka šaušanā parasportistiem startēs trīs Latvijas pārstāvji, informē Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK).
Latvijas komandas sastāvā startēs Ieva Melle, Jānis Kants un Gints Jonasts sacensībās ar rekursīvo loku. Komandai līdzi dosies treneri Gabriēle Menegels un Vlads Sigausks.
"Konkurence būs liela, bet mēs šīm sacensībām esam gatavojušies, krājot pieredzi gan vietējās sacensībās, gan Baltijas līmenī," LPK citē Melles teikto.
Meistarsacīkstēs piedalīsies apmēram 240 sportisti no 47 valstīm.