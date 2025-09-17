Portugālis Naders pārspēj titulētos britus un kenijiešus, triumfējot 1500 metros; tāllēkšanā visu laiku jaunākais čempions
Portugāles sportists Isāks Naders trešdien Tokijā pasaules čempionātā vieglatlētikā negaidīti izcīnīja zelta medaļu 1500 metru skrējienā.
Naders pēdējā nogrieznī pārspēja titulētākos sāncenšus, finišējot trīs minūtēs un 34,10 sekundēs. Divas sekundes simtdaļas zaudēja 2022. gada čempions brits Džeiks Vitmens, kurš 200 metrus pirms finiša uzņēmās līderpozīciju, bet 0,15 sekundes atpalika Reinolds Čeruijots no Kenijas. Ceturtdaļsekundi pēc labāko trijnieka finišēja vēl viens kenijietis 2019. gada čempions Timotijs Čeruijots. Iepriekšējo meistarsacīkšu uzvarētājs brits Džošs Kers priekšpēdējā aplī sāka klibot, iespējams, Ahilleja cīpslas traumas dēļ. Finišu viņš sasniedza kā pēdējais, ieņemot 14. vietu.
Tikmēr 20 gadus vecais itālis Matija Furlāni kļuva par vēsturē jaunāko pasaules čempionu tāllēkšanā, zelta medaļu nodrošinot piektajā lēcienā ar rezultātu 8,39 metri, kas viņam ir jauns personīgais rekords. Piecus centimetrus tuvāks lēciens bija jamaikietim Tajam Geilam, bet vēl centimetru tuvāk lēca ķīnietis Ši Juhao, kamēr trīs centimetri no goda pjedestāla šķīra šveicieti Simonu Ehammeru.
Savukārt 3000 metru kavēkļu skrējienā ar jaunu čempionātu rekordu - astoņām minūtēm un 51,59 sekundēm - uzvarēja kenijiete Faita Čerotiča. Pēc 4,47 sekundēm finišēja Brunejas vieglatlēte Vinfrīda Javi, bet vēl 2,4 sekundes atpalika personīgo rekordu sasniegusī etiopiete Sembo Almajeva. Tunisiete Marva Buzajani ar jaunu nacionālo rekordu (9:01,46) finišēja ceturtā.
Kārtslēkšanā sievietēm trešajā čempionātā pēc kārtas nepārspēta bija amerikāniete Ketija Mūna, kura uzvarēja ar pārvarētiem 4,90 metriem. Piecus centimetrus zemāku latiņu pārvarēja cita ASV vieglatlēte Sendi Morisa, bet vēl piecus centimetrus zemāks rezultārs bija slovēnietei Tinai Šutejai.
Pasaules čempionāts vieglatlētikā Tokijā norisināsies līdz šīs nedēļas beigām.