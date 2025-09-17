Indiānas "Fever" un Sietlas "Storm" panāk izšķirošās spēles WNBA izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā
Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) izslēgšanas spēļu pirmās kārtas otrajos mačos otrdien panākumus svinēja Indiānas "Fever" un Sietlas "Storm" vienības, panākot neizšķirtus sērijās attiecīgi ar Atlantas "Dream" un Lasvegasas "Aces".
"Storm" mājās uzvarēja ar 86:83 (21:22, 23:23, 17:24, 25:14), duelī līdz divām uzvarām panākot 1-1. Uzvarētājas vēl nepilnas piecas minūtes pirms spēles beigām bija iedzinējos ar 70:79, tomēr atlikušajā laikā uzvarēja ar 16:4 un pārtrauca "Aces" 17 uzvaru sēriju. Rezultatīvākā "Storm" rindās ar 26 punktiem bija Skailara Diginsa, 24+10 sakrāja Neka Ogvumike, bet 11+10 Dominikas Malongas kontā. "Aces" no zaudējuma neglāba Džekijas Jangas 25 punkti un Eižas Vilsones 21+13.
Tikmēr Indiānas "Fever" pēc zaudējuma pirmajā spēlē, sērijas otrajā mačā ar "Dream" svinēja drošu uzvaru 77:60 (20:14, 15:15, 24:15, 18:16). Mājiniecēm 19 punktus guva Kelsija Mičela, bet ar 15 punktiem atzīmējās Alija Bostone. "Dream" rindās desmit punktu robežu pārsniedza vien Tehina Paopao, kuras rēķinā 14 spēlētās minūtēs 11 punkti. Ar desmit punktiem otra rezultatīvākā bija Raine Hovarda.
Abās sērijās uzvarētājas tiks noskaidrotas ceturtdien. Jau ziņots, ka latvietes Kitijas Laksas pārstāvētā Fīniksas "Mercury" vienība pirmās kārtas pirmajā mačā savā laukumā pagarinājumā piekāpās Ņujorkas "Liberty" komandai.
Vēl vienā pirmās kārtas pārī Minesotas "Lynx" ir vadībā ar 1-0 pret Goldensteitas "Valkyries". Šo abu sēriju otrās spēles norisināsies trešdien norisināsies attiecīgi Ņujorkā un Sanfrancisko.
WNBA "play off" pirmajā kārtā jāuzvar divās spēlēs, panākumam otrajā kārtā jeb pusfinālā būs nepieciešamas trīs uzvaras, bet čempiones finālā tiks noskaidrotas sērijā līdz četrām uzvarām. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par čempionēm kļuva Ņujorkas "Liberty" basketbolistes, kuras finālsērijā līdz trim panākumiem ar 3-2 pārspēja Minesotas "Lynx" vienību.