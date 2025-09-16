"Arsenal" sarūgtina baskus ar uzvaru pār Bilbao "Athletic", bet "Royale Union" pieveic "PSV Eindhoven", sākot UEFA Čempionu līgas pamatturnīru
Beļģijas komanda Senžilas "Royale Union" otrdien Nīderlandē ar pārliecinošu uzvaru sāka UEFA Čempionu līgas pamatturnīru, bet Spānijas pilsētā Bilbao uzvaru svinēja Londonas "Arsenal". "Royale Union" ar 3:1 (2:0) pieveica Eindhovenas PSV, savukārt "Arsenal" ar 2:0 (0:0) bija pārāka par "Athletic".
Jau mača sākumā Rikardo Pepi pārkāpa noteikumus savā soda laukumā, un Beļģijas klubs ieguva tiesības izpildīt 11 metru soda sitienu. Vārtus devītajā minūtē no 11 metru atzīmes guva Promiss Deivids, raidot bumbu vārtu kreisajā stūrī - 1:0. Rezultāta starpību 39.minūtē ar sitienu no soda laukuma dubultoja Anuārs el Hadžs, raidot bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī - 2:0. Trešos vārtus 81.minūtē guva Kevins Makalisters, bet 90.minūtē vienus vārtus mājiniekiem atguva Rubens van Bommels.
Otrā agrajā pirmās kārtas spēlē Londonas "Arsenal" izbraukumā ar 2:0 (0:0) pārspēja Spānijas vienību Bilbao "Athletic". 72.minūtē pēc Leandro Trosāra piespēles vārtus guva Gabriels Martinelli, bet 87.minūtē Trosārs izmantoja rezultatīvu Martinelli piespēli, panākot 2:0.
Grupu turnīra spēles beigsies 28.janvārī.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24.vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36.vietas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada 30.maijā norisināsies Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".