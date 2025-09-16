Feita Kipjegona jau ceturto reizi kļūst par pasaules čempioni 1500 metru skriešanā
Kenijas sportiste Feita Kipjegona otrdien Tokijā pasaules vieglatlētikas čempionātā ceturto reizi uzvarēja 1500 metru skriešanā. Kipjegona uzņēmās skrējiena vadību no paša distances sākuma un finišēja pirmā ar rezultātu trīs minūtes un 52,15 sekundes.
Viņa šajā distancē ir uzvarējusi arī 2017., 2022. un 2013.gadā, 2015. un 2019.gadā izcīnot sudraba medaļu.
Otrā ar personisko rekordu trīs minūtes un 54,92 sekundes finišēja uzvarētājas tautiete Dorkusa Evoi, bet trešā ar rezultātu trīs minūtes un 55,16 sekundes - gandrīz visu distanci otrajā vietā skrējusī austrāliete Džesika Hala, kura par deviņām sekundes simtdaļām apsteidza trešo Kenijas dalībnieci Nelliju Čepčirčiru, kura sasniedza personisko rekordu.
Jau ziņots, ka 24.vietu Tokijā ieņēma Latvijas kārtslēcējs Valters Kreišs un Raivo Saulgriezis 35 kilometru soļošanā.
Saulgriezim starts paredzēts arī 20 soļošanā, bet Latviju pasaules meistarsacīkstēs pārstāvēs arī šķēpmetējas Anete Sietiņa un Līna Mūze-Sirmā.
Pasaules čempionāts vieglatlētikā Tokijā norisināsies līdz šīs nedēļas beigām.